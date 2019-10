Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Als Ehrengast der Buchmesse bringt Norwegen nicht nur Literatur nach Frankfurt. Auch in vielen Museen präsentiert das Land in diesem Herbst seine Kultur. Als letzte Ausstellung einer Reihe von Sonderschauen wurde am Mittwoch im Museum Angewandte Kunst das "House of Norway" präsentiert. Zu sehen sind Kunst, Design, Kunsthandwerk und Architektur aus dem hohen Norden. Die Ausstellung, für die das Museum sein ganzes Haus freigeräumt hat, ist ab Freitag zugänglich. Ebenfalls Gäste aus Norwegen haben unter anderem die Kunsthalle Schirn, das Fotografie-Forum und das Deutsche Architektur-Museum.