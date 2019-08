Erfurt (dpa/th) - Kunstinteressierte können ab Samstagabend in Erfurt die Werke des österreichischen Malers und Grafikers Arik Brauer bestaunen. In der Erfurter Kunsthalle sind bis zum 27. Oktober unter anderem Zeichnungen und Ölgemälde des Mitbegründers der Wiener Schule des Phantastischen Realismus zu sehen. Der Künstler will am Samstag zur Eröffnung kommen.