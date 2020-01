Erfurt (dpa/th) - Mit einer neuen Ausstellung will der Erinnerungsort Topf & Söhne auf das Schicksal junger Frauen während des Holocausts aufmerksam machen. Thematisiert wird die Geschichte von etwa 50 bis 60 zwölf bis 14 Jahre alten jüdischen Mädchen, die von den Nationalsozialisten in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurden, wie die Gedenkstätte in Erfurt am Mittwoch mitteilte. Nur 15 der Mädchen überlebten die systematische Judenvernichtung der Nazis. Die meisten von ihnen starben in Auschwitz - in jenem Vernichtungslager, für dessen Krematorien die Erfurter Firma Topf & Söhne die Verbrennungsöfen geliefert hatte. Die Ausstellung mit dem Titel "Die Mädchen von Zimmer 28. L 410, Theresienstadt" wird vom 25. Januar bis zum 28. Juni gezeigt.

Die Nationalsozialisten hatten das Ghetto Theresienstadt 1941 auf dem damals von Deutschland besetzten Gebiet des heutigen Tschechien errichtet. Nach Angaben der Kulturdirektion der Stadt Erfurt hätten von den insgesamt etwa 141 000 Juden, die bis zur Befreiung des Lagers 1945 dort eingesperrt waren, etwa 118 000 den Holocaust nicht überlebt.