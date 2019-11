Eisenach (dpa/th) - Seit 20 Jahren hat die Wartburg den begehrten Titel des Weltkulturerbes der Unesco. Das Jubiläum feiert die Wartburg-Stiftung mit einer Sonderausstellung. "Steinerne Spuren. Welterbestätten in Deutschland" zeigt laut Stiftung vom 16. November an Arbeiten des 1953 in Freiburg (Breisgau) geborenen Malers Alexander Dettmar.

Der Künstler beschäftige sich in den Bildern nicht nur mit der Wartburg. Auch andere Welterbestätten in Deutschland seien darin Themen, hieß es. Dazu gehörten etwa die Luthergedenkstätten in Wittenberg, das ehemalige Eisenwerk Völklinger Hütte im Saarland oder auch der Schlosspark Sanssouci in Potsdam. Die Schau ist bis zum 8. März zu sehen und zeigt etwa 40 Werke.

1999 hat die UNESCO die Wartburg in ihre Liste des Welterbes der Menschheit im Bereich Kultur und Natur aufgenommen.