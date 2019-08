Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ausstellung mit Arbeiten des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gehört zu den meistbesuchten Schauen des Hauses. Über 200 000 Besucher seien bis wenige Tage vor Ende gezählt worden, teilte die Kunstsammlung mit. Die 15 Wochen lange, bisher umfassendste Ausstellung des Künstlers in Europa dauert noch bis Sonntag (1.9.). Die teils spektakulär großen Inszenierungen sind in beiden Häusern des Museums zu sehen.