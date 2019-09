Artikel per E-Mail versenden

Düsseldorf (dpa) - Der Düsseldorfer Kunstpalast stellt die Kreationen des Pariser Modeschöpfers Pierre Cardin (97) in den Mittelpunkt einer Ausstellung. Die Schau mit dem Titel "Pierre Cardin. Fashion Futurist" präsentiert mehr als 80 Haute-Couture-Kleider und Accessoires für Frauen und Männer.

Die teils extrem farbige Kleidung stammt vor allem aus den 1960er und 1970er Jahren und wirkt trotz ihres Alters immer noch avantgardistisch. Viele Modelle sind von der Raumfahrt inspiriert, bei anderen sind Reifen eingearbeitet, und elegante Abendmode ist auch dabei. Fotomodell Twiggy und die Schauspielerin Jeanne Moreau trugen seine Kreationen.

Nach Angaben des Kunstmuseums ist es die erste monografische Schau mit Cardins Werk in Deutschland. Sie dauert vom 19. September bis zum 5. Januar 2020. Die Exponate, die aus dem Museum des Modeschöpfers in Paris stammen, wurden am Tag vor dem Ausstellungsstart von Cardin-Neffe Rodrigo Basilicati Cardin präsentiert.