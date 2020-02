Cottbus (dpa/bb) - Fotos, Plakate, Malerei - mit einem breiten Spektrum an Ausstellungen rückt das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in diesem Jahr Werke aus der DDR in den Mittelpunkt. 13 Ausstellungen werden in Cottbus gezeigt, neun in Frankfurt (Oder), wie Museumsdirektorin Ulrike Kremeier am Mittwoch mitteilte. Darunter seien eine Plakatausstellung, Foto - und Grafikausstellungen sowie Malerei und Plastik der Ostmoderne.

Eine Schau etwa zeigt eine Auswahl von Fotos und filmischen Arbeiten verschiedener Künstler aus dem Jahr 1990, die Stimmungsbilder zwischen dem Mauerfall und der Wiedervereinigung einfingen. Darunter seien Porträts, Demonstrationen und Alltagsschilderungen. Eine weitere Ausstellung widmet sich sozialistischen Stadtlandschaften und ihren Utopien, drei andere thematisieren Grenzbereiche menschlicher Erfahrung wie etwa Trauer, Wut, Angst oder Ekstase.

Die Kunst der DDR könne nicht homogen betrachtet werden, sagte Kremeier. Sie schaue sich andere "gut gemeinte" DDR-Kunstausstellungen an und finde sie häufig nicht repräsentativ. "Ich habe immer den Eindruck, dass mir da über Kunst die DDR unter einem exotischen Brennglas gezeigt wird. Es ist wie in den Zoo gehen", kritisierte Kremeier. Das führe in der kunsthistorischen Betrachtung nicht weiter. Das Landesmuseum betrachte die Kunst in der DDR nicht als abgeschlossenen Raum. Man schaue eher nach Traditionslinien und wolle Kontexte lesbar machen.

Gezeigt werden in einer Schau auch Werke aus der Sammlung des brasilianischen Diplomaten in Ost-Berlin, Chagas Freitas. Er erwarb Mitte der 1980er Jahre in der DDR Kunstwerke, die jenseits des offiziellen Kunstbetriebs standen. Inzwischen umfasst seine Sammlung, die er mit nach Brasilien nahm, laut Landesmuseum etwa 1200 Objekte.

Das Landesmuseum zeigt zudem aus der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg Arbeiten von Künstlern aus Brandenburger psychiatrischen Kliniken. Der Kunsthistoriker und Psychiater Hans Prinzhorn sammelte zwischen den Jahren 1919 und 1921 5000 Arbeiten von Patienten und gab ein Buch "Bildnerei der Geisteskranken" heraus. Es hatte nach Angaben des Museums einen großen Einfluss auf die Kunst des 20. Jahrhunderts. Auch eine Fotoausstellung befasst sich mit diesem auch aktuellen Thema. So zeigt der Brite Louis Quail unter dem Titel "Big Brother" Arbeiten über seinen an Schizophrenie erkrankten Bruder.

Für das vergangene Jahr verzeichnete das Landesmuseum mit den Standorten Cottbus und Frankfurt (Oder) etwa 50 000 Besucher. Kremeier nannte diese Zahl erfreulich.