Bremerhaven (dpa/lni) - Der preisgekrönten deutsch-amerikanischen Dichterin Lisel Mueller widmet das Auswandererhaus in Bremerhaven eine Sonderausstellung. Die Schau "So far, so good", die am Freitag beginnt, ist als begehbares Gedicht der 95-jährigen gebürtigen Hamburgerin aufgebaut, in der auch familiäre Erinnerungsstücke zu sehen sind. Zusammen mit ihrer Familie war Mueller 1939 als Jugendliche vor den Nazis in die USA geflohen. Immer wieder klinge ihre persönliche Migrationsgeschichte in ihren Gedichten an, teilte das Auswandererhaus am Donnerstag mit. So auch in dem Werk "Curriculum Vitae", das im Mittelpunkt der Ausstellung steht.