Bremen (dpa/lni) - Was ist eine Ikone? Die Kunsthalle Bremen widmet dieser Frage eine großangelegte Sonderausstellung, die am Samstag eröffnet wird und bis zum 1. März 2020 laufen wird. Die Schau "Ikonen. Was wir Menschen anbeten" beginnt mit den mittelalterlichen Andachtsbildern, denen ein göttlicher Ursprung und Wunderkraft zugeschrieben werden. Dann geht es um die Verehrung von Kunstwerken und Künstlern, um Momente und Personen, die als ikonisch gelten - bis hin zu den US-Popstars Beyoncé und Jay-Z, die im Louvre in Paris vor der "Mona Lisa" von Leonardo da Vinci posieren.

Die Kunsthalle hat für ihre Ausstellung Meisterwerke aus vielen anderen Museen ausgeliehen. Ein spätes Selbstporträt von Vincent van Gogh ist in Bremen zu sehen, eine Version des "Schwarzen Quadrats" von Kasimir Malewitsch, gewaltige, meditativ wirkende Leinwände von Mark Rothko und Barnett Newman. Jeff Koons hat eine Skulptur "Balloon Dog (Red)" zur Verfügung gestellt.

Ungewöhnlich ist das Ausstellungskonzept: Die Kunsthalle hat ihre 60 Säle leergeräumt und zeigt in jedem Raum nur ein Werk oder eine kleine Werkgruppe. "Es geht um die Sehnsucht nach starken Bildern. Es geht um die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen", sagte Direktor Christoph Grunenberg.