Bremen (dpa/lni) - Die Bilder des Fotografen Hans Saebens zeigen das Bremen der 30er bis 60er Jahre und erinnern an längst vergessene Zeiten. Zum 50. Todestag des Künstlers widmet ihm das Focke-Museum ab Samstag eine Sonderausstellung, die bis Anfang Februar geöffnet ist. Insgesamt gibt es rund 100 Motive aus dem Nachlass des Künstlers zu bewundern - von mit "Becks"-Fässern beladenen Brauereikutschen, über völlig zerbombte Straßenzüge, bis zu spektakulären Neubauten in der Vahr. Saebens wurde 1895 in Bremen geboren.

Einige der stimmungsvollen schwarz-weiß Bilder werden erstmalig veröffentlicht, teilte das Focke-Musuem mit. Sie geben Einblicke in das Leben in der Hansestadt im Vorkriegszustand, dokumentieren die Kriegszerstörung und den anschließenden Bauboom in den Nachkriegsjahren.