Berlin (dpa/bb) - Flankierend zur Berlin Art Week haben am Donnerstag in Berlin zwei weitere Kunstmessen begonnen. In Hangars des alten Flughafens Tempelhof locken die Art Berlin sowie die Positions Berlin Art Fair mit zeitgenössischer Kunst.

Zur Art Berlin haben sich 110 Galerien aus dem In- und Ausland angemeldet. Zu entdecken gibt es nach Angaben der Veranstalter neben junger sowie etablierter zeitgenössischer Kunst auch Kunst der Moderne. Als Special Project werden unter anderem Arbeiten der polnischen Künstlerin Agnieszka Polska gezeigt, die vor zwei Jahren für ihre Arbeit mit dem Preis der Nationalgalerie ausgezeichnet wurde. In einem Extrabereich hat die Art Berlin Projekte wie Sundogs aus Paris, Schiefe Zähne aus Berlin oder O-Town-House aus Los Angeles versammelt, die "mit flexiblen, experimentierfreudigen Konzepten" als alternative Modelle zur klassischen Galeriearbeit gelten.

Ebenfalls bis Sonntag präsentiert sich zwei Hangars weiter die Positions Berlin Art Fair. Die 2014 gegründete Kunstmesse versammelt in diesem Jahr 70 internationale Galerien jeweils mit ihren Positionen zeitgenössischer und moderner Kunst. Die Messe hat sich nach eigenen Angaben der Nachwuchsarbeit und Förderung junger Galerien verschrieben.

Die Berlin Art Week existiert seit 2012. Sie sieht sich als ein Höhepunkt für zeitgenössische Kunst in Berlin. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der Veranstalter mehr als 120 000 Besucher gekommen.