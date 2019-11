Augsburger Puppenkiste in der Welt der Verbrechen

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Puppenkiste ist normalerweise für Kindergeschichten bekannt, nun entführt das Museum des berühmten Marionettentheaters in die Welt der Kriminellen. "Geschichten und Berichte über Verbrechen faszinieren Menschen schon immer", betonen die Macher der neuen Sonderausstellung im Puppenkistenmuseum.

Die Schau thematisiert beispielsweise einen Einbruch in eine Villa aus Erich Kästners Kinderroman "Pünktchen und Anton" und stellt Otfried Preußlers prominenten Straftäter, den Räuber Hotzenplotz, vor. Auch eine der bekanntesten Figuren des in Augsburg geborenen Theaterdramatikers Bertolt Brecht taucht in der Ausstellung auf: Der Großstadtverbrecher Mackie Messer aus der "Dreigroschenoper" ist als Marionette zu bestaunen.

Die Ausstellung "Gesucht wird ... Kriminalgeschichten auf der Puppenbühne" ist von diesen Mittwoch bis 17. Mai 2020 geöffnet. Zu der Schau gibt es ein Begleitprogramm für Jung und Alt. Für Kinder ab zwölf Jahren veranstaltet das Marionettenmuseum ein Detektivseminar, in dem die Teilnehmer nach entführten Puppen fahnden sollen. Die Augsburger Kripo bietet zudem Vorträge an. Senioren sollen dabei vor Trickbetrügern gewarnt werden, für Schüler gibt es eine Infoveranstaltung über die Gefahren der neuen Medien.