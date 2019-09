Apolda (dpa) - Im Bauhausjahr zeigt das Kunsthaus Apolda (Kreis Weimarer Land) mit Lyonel Feininger (1871-1956) einen ganz Großen der vor 100 Jahren gegründeten Architektur-, Kunst- und Gestaltungsschule. Unter dem Titel "Traumstadt - Lyonel Feininger und seine Dörfer" sind etwa 90 Arbeiten zu sehen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die Naturnotizen, Karikaturen, Aquarelle, Druckgrafiken und Gemälde stammen aus den Jahren 1890 bis 1955 und umfassen damit auch die Jahre, in denen Feininger als Meister am Bauhaus wirkte. Die Ausstellung wird an diesem Samstag eröffnet und ist von Sonntag an bis zum 15. Dezember für Besucher zugänglich.