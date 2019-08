Altenburg (dpa/th) - Das Residenzschloss Altenburg gibt anlässlich des 250. Geburtstags von Alexander von Humboldt Einblicke in das Nachwirken des deutschen Naturforschers. Eine Sonderschau präsentiert vom 18. August bis zum 3. November rund 80 mitunter originale Objekte aus der Zeit Humboldts - zum Beispiel Schneeschuhe und das Zelt eines Adligen. "Generationen adliger Forscher eiferten Humboldts Vorbild nach und machten sich zu Expeditionen in Winkel der Welt auf, welche für den durchschnittlichen Bürger nicht erreichbar waren", teilte das Residenzschloss am Dienstag mit.