Zum 100. Todestag zeigt die Pinakothek der Moderne das druckgrafische Werk von Max Klinger, der einst als "deutscher Rodin" gefeiert wurde und dann in Vergessenheit geriet. Seine Arbeiten weisen ihn als Erneuerer aus an der Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne

Detailansicht öffnen Auf einem für die Zeit modernen Hochrad lässt Max Klinger auf dem Blatt "Amor, Tod und Jenseits" aus dem Zyklus "Intermezzi" aus dem Jahr 1881 den Liebesgott Amor reiten, gefolgt von Gevatter Tod auf einem Sarg. (Foto: Staatliche Graphische Sammlung München)

Es gibt große Künstler, die zu Lebzeiten so gut wie keinerlei Beachtung fanden. Erst nach ihrem Tod wurden sie für ihre visionäre Kunst geehrt. Sie gehören inzwischen fest zum Kanon der Kunstgeschichte und werden, wie es etwa die aktuell noch in Frankfurt zu sehende Ausstellung "Making Van Gogh" belegt, mit großen Ausstellungen gefeiert. Es gibt aber genauso auch den umgekehrten Fall. Künstler wie Max Klinger, der für seine Zeitgenossen als der "deutsche Michelangelo" oder der "deutsche Rodin" galt und wegen seines Experimentiergeistes auf dem Bereich der Druckgrafik mit Dürer verglichen wurde. Wenige Jahre nach seinem Tod im Jahr 1920 war der 1857 in Leipzig geborene Universalkünstler aber erst einmal so gut wie vergessen. Erst von den 1950er-Jahren an fand sein vielseitiges Schaffen Schritt für Schritt in die deutschen Ausstellungshallen zurück.

Detailansicht öffnen Vor Gericht landet eine Frau, die aus Verzweiflung mit ihrem Kind ins Wasser geht und anschließend wegen Mordes angeklagt wird. Klinger macht das zum Thema seiner Blattfolge "Eine Mutter". (Foto: Staatliche Graphische Sammlung München)

In der Staatlichen Graphischen Sammlung in der Pinakothek der Moderne ist nun anlässlich seines 100. Todestages eine Ausstellung mit Arbeiten von Klinger zu sehen. "Max Klinger. Zelt und andere Zyklen" heißt sie und stellt in insgesamt drei Räumen das druckgrafische Werk des Künstlers ins Zentrum. Eine Besonderheit ist dabei der im Titel genannte, von Klinger zuletzt geschaffene Grafik-Zyklus "Zelt". Und zwar insofern, als dieser in den letzten Jahrzehnten in seiner Gesamtheit nur sehr selten zu sehen war. 46 Blätter sind es insgesamt, wobei diese, auch das durchaus ungewöhnlich, noch durch einzelne Probedrucke ergänzt sind. Sie gehören zu einer Sonderedition des Zyklus', von der es insgesamt nur fünf Exemplare gibt. Eines davon ist dasjenige in der Staatlichen Graphischen Sammlung, die dank zweier großzügiger Schenkungen und Leihgaben seit Ende der Fünfzigerjahre ganz allgemein über eine der umfangreichsten Sammlungen von Zeichnungen und Grafiken Max Klingers verfügt.

Dazu gehören neben "Zelt" unter anderem die Zyklen "Eva und die Zukunft", "Intermezzi", "Ein Handschuh", "Ein Leben" und "Dramen", die nun ebenfalls zu sehen sind. Alle zusammen weisen sie Klinger, der im Jahr 1880 für ein halbes Jahr in München lebte, als Meister und Erneuerer der Druckgrafik aus. Und als einen Künstler, der sich stilistisch und motivisch an der Schnittstelle zwischen Tradition und Moderne bewegt. Traditionell war etwa seine Verwendung der um 1900 herum in Deutschland nahezu vergessenen Aquatinta-Technik, bei der man Asphalt- und Kolophonstaub auf eine Kupferplatte aufschmilzt und diese anschließend ätzt.

Detailansicht öffnen Die Werke des Künstlers Max Klinger werden seit den 1950er-Jahren wieder ausgestellt. (Foto: Süddeutsche Zeitung)

Wie Francisco de Goya hat Klinger die Aquatinta gerne mit der Strichätzung verbunden. Und man darf annehmen, dass er von dem großen spanischen Künstler sehr wesentlich beeinflusst worden ist. Man sehe sich etwa ein Blatt wie "Auf der Straße" aus dem Zyklus "Ein Leben" an, das mit seinem dramatischen Schwarz-Weiß doch sehr stark an Goya erinnert. Auch der auffallende Zug ins Fantastische lässt an den Spanier denken, etwa wenn wie auf dem Blatt "Träume" (auch aus "Ein Leben") fratzenartige Gesichter eine auf dem Bett liegende Frau umringen. Im Zyklus "Dramen" wirft Klinger den Blick dagegen auf die Schattenseiten des Alltags, wenn er auf zwei Blättern die Geschichte einer Frau andeutet, die nach einem Eifersuchtsdrama bei der Prostitution landet. Oder wenn er in der dreiteiligen Folge das Schicksal "einer Mutter" schildert, die aus Verzweiflung mit ihrem Kind ins Wasser geht, überlebt und dann wegen der Ermordung ihres Kindes vor Gericht landet.

Überhaupt sind es auffallend oft Frauen und weibliche Rollenbilder, die Klinger in seinen Arbeiten ins Zentrum rückt. Das geschieht mal sehr zeit- und alltagsnah, wie bei den gerade beschriebenen Bildern. Oft passiert es aber auch im Spiegel der Literatur, der Fantasie, der Religion oder des Mythos. Ein Beispiel ist der Zyklus "Eva und die Zukunft", in dem Klinger die Geschichte des ersten Menschenpaares mit eigenen Visionen von den Folgen des Sündenfalles verknüpft. Auch die Figur der Eva interpretiert Klinger neu und zeigt sie nicht als Urmutter der Sünde, sondern stellt sie als junge, sich selbst im Spiegel gewahr werdende Frau dar. In "Zelt" steht ebenfalls eine Frau im Zentrum, in einer Geschichte, die Klinger selbst als "Märchen" tituliert hat und die mit Ingredienzien wie Exotik, Erotik und Gewalt an eine Mischung aus "Tausendundeine Nacht" und "Game Of Thrones" erinnert. Es gibt viel nackte Haut, zahlreiche Kämpfe, eine Vergewaltigung, eine Entführung und einen Mord an einer Frau aus Liebe, den ein alter, hässlicher, nackter Zauberer in Auftrag gibt. Zumindest wurden einzelne Szenen des zwischen 1912 und 1916 entstandenen Zyklus vom Kunstkritiker Egbert Delpy 1917 so gedeutet. Im Jahr 1922 und damit nach Klingers Tod kamen die Bilder mit Gedichten von Herbert Eulenburg als Buch heraus. Dem Künstler hätte das wohl nicht gefallen, weil es seine ausufernden Visionen, die Gewalt und die Erotik in ein erzählerisches Raster presst. Und vermutlich war genau das auch damit beabsichtigt.

Detailansicht öffnen Auf dem Blatt "Mord" aus dem nur selten ausgestellten Zyklus "Zelt" ist es ein böser Zauberer, der einen Mann zu einem Mord aus Liebe nötigt. (Foto: Staatliche Graphische Sammlung München)

Voller erotischer Anspielungen steckt auch "Ein Handschuh": Eine für Klingers Verhältnisse recht stringent erzählte Bildgeschichte über einen Handschuh, den ein Verehrer von seiner Angebeteten ergattert und der dann ein Eigenleben gewinnt. Surrealisten wie Max Ernst und Salvador Dalí waren von "Ein Handschuh" begeistert, weil es ja auch im Surrealismus um das geheime Leben der Dinge ging. Aber nicht nur für die Surrealisten, auch für Künstler wie Max Beckmann oder Käthe Kollwitz war Klinger ein wichtiges Vorbild. Und weil sein Geist so gesehen teilweise auch in den Werken von Beckmann & Co weiterlebt, gilt es die Wirkungsgeschichte von Max Klinger dann doch ein Stück weit zu berichtigen. Dass das Interesse an seinem grafischen Werk dasjenige an dem von Dürer und Rembrandt noch einmal übersteigt (wie Statistiken der Graphischen Sammlung für das Jahr 1906 in München belegen): Dazu wird es aber wohl trotzdem nicht mehr kommen.

Max Klinger. Zelt und andere Zyklen, bis 10. Mai, Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40