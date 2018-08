13. August 2018, 18:45 Uhr Ausstellung Zum Blühen bringen

Das Schlossmuseum Murnau feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einer "Floriade" voller Blumengrüße

Von Sabine Reithmaier

Blumen zum Geburtstag - das klingt auf Anhieb nicht nach einer originellen Geschenkidee. Doch die bunte, mit leichter Hand inszenierte Ausstellung, die sich das Schlossmuseum Murnau zu seinem 25-jährigen Bestehen gönnt, ist eine vergnügliche Angelegenheit geworden. Um Blumenbilder hatte das Haus seine langjährigen Kooperationspartner und Leihgeber gebeten. Die ließen sich nicht lang bitten, schickten Gemälde, Zeichnungen, Fotos, Installationen. Und obwohl die Schau dadurch eine mehr oder minder zufällige Auswahl darstellt, funktioniert sie doch gut, da sie sich darauf beschränkt, den persönlichen Zugang des jeweiligen Künstlers zu seinem doch ziemlich flüchtigen, weil schnell verwelkenden Motiv herauszuarbeiten. Im Übrigen ist es der Museumsleiterin Sandra Uhrig auf diese Weise auch gelungen, jede Menge Zeitgenossen in ihr Haus zu holen, was in einer Einrichtung, die sich so sehr auf den Blauen Reiter fokussiert hat, eher selten gelingt.

Gleich im ersten Raum stößt der Besucher auf eine schwarz-weiße Wandmalerei Lars Breuers, Mitglied des Düsseldorfer Künstlerkollektivs Konsortium. "Ihr Blätter, was seid ihr vom Tau so schwer! / Mir scheint, das sind gar Tränen!" Die Zeilen aus Gustav Mahlers Kantate "Das klagende Lied" sind nicht leicht zu entziffern - die Wand mutet fast wie ein abstraktes Gemälde an. Auch hat nicht jeder sofort parat, dass es in dem auf Bechstein- und Grimm-Märchen basierenden Kantatentext darum geht, in den Besitz einer seltenen roten Blume zu kommen. Doch die Tränen passen zur Vergänglichkeit, die jeder gepflückten Blume per se innewohnt. Auch in Maurice de Vlamincks "Weißen Stockrosen in blauer Vase", Max Ernsts zauberhaften "Fleur Coquille" (Muschelblumen) oder dem aparten Chrysanthemenstrauß, den sich der Impressionist Lesser Ury (1861-1931), ansonsten eher bekannt wegen seiner Berliner Stadtansichten, anlässlich seines 60. Geburtstags malte.

Richtiggehend verlieren kann man sich in den 80 kleinformatigen Tafeln Peter Drehers, Jahrgang 1932, der dasselbe Motiv, eine Kleeblume in einem Wasserglas, von 1976 bis 2011 immer wieder malt und akribisch minimale Veränderungen festhält, gestochen scharf und in feinst abgestuften Farben. Gleich daneben strahlt Elisabeth Endres' "Yellow Cake" (2000). Drei bayerische Schönheiten in Tracht, mit Rosen am Mieder, hat Oberammergauer Künstlerin mit subtiler Ironie auf die Leinwand gebannt. Drehers Lehrer Erich Heckel dagegen hat in dem ungewöhnlichen "Stillleben mit Ikat" (1949) eine ganze Reihe von Objekten versammelt, fast so als wolle er sich ins Gedächtnis rufen, was ihm nach all den Bildverlusten, die ihn ereilt hatten, noch geblieben ist. Erst hatten 1937 die Nazis 746 Bilder des Brücke-Künstlers als entartet aus den Museen entfernt, zwei Jahre später wurden Teile seines Werks im Hof der Berliner Hauptfeuerwache verbrannt. 1944 zerstörten Bomben sein Atelier, und nach dem Krieg verlor er durch Brandstiftung jene Werke, die er in ein Bergwerk ausgelagert hatte. Vor dem Wandteppich präsentiert er eine Maske, ein Widderhorn, eine hölzerne Schaufel und, wie ein Hoffnungsschimmer, einen Krug mit drei aufgeblühten Tulpen.

Natürlich gibt es auch Blumen von Gabriele Münter. Den Blüten ihrer schwarz-weißen Federzeichnung scheinen die Dahlien einer Fotografie Marta Hoepffner direkt entgegen zu fliegen. Überhaupt ist vieles in reizvollem Kontrast gehängt. Max Beckmanns violette Tulpen prangen neben Willi Geigers bläulich leuchtenden Blumen. Und während Emil Noldes duftige "Amaryllis mit Figur" durch ihre Leichtigkeit besticht, fasziniert Franz Radziwills Fuchsie durch ihre kühle Sachlichkeit. Wer dann immer noch nicht genug hat von den gemalten Blumen, kann sich auch Installationen mit echten Exemplaren zuwenden, die Andreas Müssig für die Ausstellung kreiert hat.

Schon ein Glück, dass die Gemeinde, allen voran der damalige Bürgermeister Werner Frühschütz, seinerzeit die Gelegenheit nutzte und nicht zögerte, im historischen, lang als Schule genutzten Schloss ein Museum einzurichten. Keine einfache Sache, wenn man keine eigene Sammlung besitzt. Doch der Kunsthistorikerin Brigitte Salmen, der langjährigen Leiterin des Hauses, gelang es schnell, das Alleinstellungsmerkmal des Museums herauszuarbeiten: Murnau als Wiege des Blauen Reiters, als jenen Ort, in dem die Mitglieder der Künstlervereinigung, allen voran Gabriele Münter und Wassily Kandinsky, ihre Motive gefunden hatten. Seit der Eröffnung 1993 kamen fast 1,5 Millionen Besucher - nicht schlecht für so ein kleines Haus und daher vieler Blumengrüße wert.

Mit Dank für die Blumen! Eine Floriade zum 25-jährigen Bestehen des Schlossmuseums Murnau, bis 11. November, Schlossmuseum Murnau