31. März 2019, 18:43 Uhr Ausstellung und Singspiel Appetit auf Utopien

Gute Songs und etwas Beiwerk: "Prekärotopia" im Kunstbau

Von Jürgen Moises

Wir bauen eine neue Stadt. Das hat die Neue-Deutsche-Welle-Band Palais Schaumburg Anfang der 80er-Jahre gesungen. Und wenn nun auch Beate Engl, Leonie Felle und Franka Kaßner im Stück "Triumph" ganz ähnlich die Utopie vom Aufbau einer neuen Stadt trällern, dann muss das nicht gleich ein Zitat sein. Aber dass so Einiges an NDW-, Punk-, New- und No-Wave-Geist durch ihr gemeinsames Singspiel "Prekärotopia" geistert, das lässt sich keineswegs leugnen. Die drei Münchner Künstlerinnen selbst nennen neben dem klassischen Singspiel das sowjetische Künstlertheater, linksrevolutionäre Arbeiterlieder, deutsche Revuefilme und US-Musicals als Einflüsse für ihr Stück, das am Samstag im Kunstbau Premiere hatte und nochmals am 5. und 11. April dort zu sehen sein wird.

Auch Bertolt Brecht und seine Definition der "Bettleroper" werden im Begleittext als Referenzen genannt. Und würde man "Prekärotopia", zu dem auch eine gleichnamige Ausstellung im Kunstbau gehört, nun den Versuch einer zeitgenössischen Dreigroschen- oder Dreicent-Oper nennen, läge man wohl gar nicht so daneben. Denn nicht nur, dass die von Franka Kaßner in einem weiß-beigen, retrofuturistischen Punk-Dress dargestellte Figur Trickster gleich zu Beginn eine Drehorgel ankurbelt, wie sie auch in Kurt Weills Musik zur "Dreigroschenoper" erklingt. Auch im Titel selbst stecken mit "Prekariat" (als neue Variante des Proletariats) und "Utopie" bereits zwei wichtige Brecht'sche Momente.

Mit Broiler unterwegs: Franka Kaßner tourt als Trickster mit einem Hühnchen-Fahrzeug herum. Warum nur? (Foto: Leonie Felle/Hagen Keller, VG Bild-Kunst, Bonn 2019)

Aber man muss diesen Vergleich nicht überstrapazieren. So gibt es in "Prekärotopia" statt einer wirklichen Handlung nur ein paar symbolische Versatzstücke. Zentrales Bühnenmotiv ist dabei ein Holzgerüst, das als Tribüne oder Treppe dient. Darauf schreiten Leonie Felle als Poupée im schwarz-weißen Kleid, Beate Engl als Speaker im schwarzen Anzug und Franka Kaßner als Trickster auf und ab. Oder sie werkeln an den Brettern des Gerüsts herum als Sinnbild für den Umbau der Gesellschaft. Dann gibt es noch eine Orgel, den langen Arm des Kapitals sowie ein Pappkarton-Podest, das zum Roboter-Körper mutiert und die Verwandlung des "Speakers" in ein "Systemwerkzeug" bebildert.

Ein Element, das sich symbolisch nicht ganz auflöst, ist der "Broiler": ein Gefährt in Brathähnchenform, in dem Trickster herumkreuzt. Wird damit vielleicht der Hähnchenverkäufer als Vertreter des Prekariats herbeizitiert? Etwas konkreter, gesellschafts- und systemkritischer sind die solo oder im Chor gesungenen Texte. Da werden in sprachspielerischen Reimen die Schattenseiten des Kapitalismus durchdekliniert. Es wird zum Widerstand, zur Revolution aufgerufen, wobei das utopische Wir-Gefühl am Ende zum dystopischen "jeder allein" verpufft.

Beate Engl und Leonie Felle singen das Alles mit sehr soliden, guten Stimmen, während Franka Kaßner wie eine Punk-Göre röhrt. Der mit Musikern wie Jakob Egenrieder, Sascha Schwegeler und Andreas "G.Rag" Staebler aufgenommene Soundtrack variiert zwischen Punk und Synthiepop, Balkan-, Swing- oder Jahrmarkt-Klängen. "Kapitalismus Triett" ist eine schöne 80er-Wave-Nummer, der Swing-Pop von "Wir schleifen die Kugel rund" erinnert an Bands wie Get Well Soon. Und insgesamt stellen sich die beim Gutfeeling-Label auch als Platte erschienenen Songs als die größte Stärke von "Prekärotopia" heraus. Die Inszenierung bleibt da letztlich nur ein hübsches Beiwerk, was man übrigens auch über die Ausstellung sagen kann. Dort sind neben dem Bühnenaufbau und den Requisiten mehrere Videos zu sehen, die, etwa wenn sich ein Hähnchen auf einem Plattenspieler dreht, Motive aus dem Stück durchspielen, aber diese nicht wirklich vertiefen. Während man sich durch die Songs also gut unterhalten fühlt, bleibt "Prekärotopia" visuell und inszenatorisch insgesamt dann doch eher enttäuschend.

Prekärotopia, Ausstellung bis 22. April, Kunstbau am Königsplatz; weitere kostenlose Aufführungen des Singspiels am 5. und 11. April