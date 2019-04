16. April 2019, 18:29 Uhr Ausstellung und Musik Isarflux-Festival mit Münchner Bands

Wie malt man einen Fußball? Erst einen Kreis, dann ein Fünfeck in dessen Mitte, von dem man Striche in verschiedene Richtungen zieht, nun - Mist, nichts geworden. "Fuck Off!" Mona Sardari macht sehr analoge Illustrationen in Schwarz-Weiß, mal lustig, mal krakelig, mal fast wie ein Holzschnitt. Von Sonntag, 21. April, an zeigt sie ihre Bilder im Foyer des Kleinen Konzertsaals im Gasteig, die Vernissage beginnt um 19 Uhr. Die Ausstellung ist Teil des Isarflux-Festivals am selben Tag. Dieses gibt es seit Jahren, es wird von den Auszubildenden im Gasteig organisiert und präsentiert fünf Bands, die elektronische, avancierte Musik machen. In diesem Jahr spielt das Münchner Frauenduo Umme Block, das im vergangenen Jahr für die Süddeutsche Zeitung die Münchner Band des Jahres war. Elektrisch, aber ein bisschen jazziger geht es weiter mit Ark Noir, darauf folgt der australische Singer-Songwirter Joel Sarakula. Den Abschluss bilden Die wilde Jagd und Komfortrauschen mit Techno auf analogen Instrumenten. Die Konzerte in der Black Box beginnen um 19.30 Uhr, eine halbe Stunde nach der Vernissage, der Eintritt ist frei.