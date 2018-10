18. Oktober 2018, 18:22 Uhr Ausstellung Szenen einer Ära

Das Münchner Theatermuseum zeigt Entwürfe prägender Bühnenbildner aus 200 Jahren Nationaltheater. Das Spektrum reicht von der ersten "Zauberflöte" in diesem Haus im Jahr 1818 bis zu Georg Baselitz' jüngsten Ideen zum "Parsifal"

Von Yvonne Poppek

Es ist nur konsequent, am Ende selbst eine Art Bühnenbild einzurichten. Eines, das wie die Entwürfe zuvor auf Überwältigung setzt und so einen schillernden Schlusspunkt bildet von 200 Jahren Szenographiegeschichte am Nationaltheater in München. "Spiegelsaal" nennt sich die von Christian Schmidt erdachte Installation im letzten Raum des Münchner Theatermuseums. Die vier Wände sind komplett, wie der Name schon verrät, verspiegelt und so exakt aufeinander ausgerichtet, dass sie ins Unendliche vervielfältigen, was sie umschließen. Im Wesentlichen sind das vier transparente Leinwände, auf denen Inszenierungen der Bayerischen Staatsoper zu sehen sind. Jede Leinwand zeigt dabei einen anderen Ausschnitt, Jürgen Roses "Don Carlo" überlagert so etwa Dmitri Tcherniakovs "Lulu", Andreas Kriegenburgs "Soldaten" oder Pierre Audis "Parsifal". Vielfach. Unendlich.

Der "Spiegelsaal" soll den "medial turn" in der Ausstellung "Vision und Tradition. 200 Jahre Nationaltheater in München. Eine Szenographiegeschichte" darstellen. Kuratiert wurde die Schau von Museumsleiterin Claudia Blank und Jürgen Schläder, emeritierter Theaterwissenschaftsprofessor und Spezialist für Münchner Operngeschichte. Ausgangspunkt seien elf Entwürfe für Mozarts "Zauberflöte" von Simon Quaglio aus der grafischen Sammlung des Theatermuseums gewesen, sagt Blank. Für die zweite Premiere des Nationaltheaters im November 1818 wurde Quaglio damals mit den Dekorationen beauftragt. Es war der Beginn einer beispiellosen Karriere im europäischen Theater: Quaglio blieb fast 60 Jahre am Haus, die meiste Zeit davon in leitender Position. Der Theatermaler prägte den Stil des Hauses, orientierte sich am Historismus und machte klar, dass die Gegenwart eng mit der Vergangenheit verknüpft ist.

Es tritt die Königin der Nacht auf: Simon Quaglio entwarf 1818 ein phantasiereiches Bühnenbild für die "Zauberflöte". (Foto: Deutsches Theatermuseum München)

Allein mit den Blättern von Quaglio wollte das Theatermuseum die Ausstellung zum 200-Jährigen jedoch nicht bestücken. Also entschieden sich die Kuratoren für einen historischen Abriss durch die Bühnenbild-Entwürfe aus zwei Jahrhunderten und machten dabei bis zum 21. Jahrhundert neben Quaglio fünf weitere stilbildende Künstler aus, die entweder als Chefausstatter wie Leo Pasetti, Ludwig Sievert und Helmut Jürgens dem Haus eng verbunden waren oder wie Jean-Pierre Ponnelle und Jürgen Rose immer wieder mit einzelnen Produktionen beauftragt wurden.

Es ist nun den begrenzten Räumlichkeiten des Theatermuseums geschuldet, dass ein so großer Zeitraum nur kursorisch ausgeleuchtet werden kann. Einige wenige Entwürfe nebst einer Tafel mit Kurzporträt müssen ausreichen, um einen Eindruck der jeweiligen Zeit zu vermitteln. So taucht der Besucher zunächst in die detailreichen Zeichnungen und Aquarelle aus der Ära Quaglio ein: der prunkvolle Markusplatz für "Catharina Cornaro" 1841, die Renaissance-Außenräume und Interieurs für "Benvenuto Cellini" von 1849. Einige Jahrzehnte später, mit Beginn der Spielzeit 1921/22 ist es Leo Pasetti, der dem Nationaltheater mit seinen Bühnenideen einen eher expressionistischen Anstrich gibt. Längst geht es nicht mehr um die richtige Perspektive, sondern um eine emotionale Reaktion des Künstlers auf dramatische Sequenzen, die er mit kräftigen Farben und nicht mehr der Wirklichkeit verpflichteten, dynamischen Formen ausdrückt.

Hauchzart vorbei an der Abstraktion: Georg Baselitz gestaltete 2018 den "Parsifal". (Foto: Georg Baselitz 2018/Jochen Littkemann)

Die Nationalsozialisten wiederum holten 1937 Ludwig Sievert an ihr Vorzeige-Theater. Sievert arbeitete systemkonform im Stil eines symbolisch überhöhten Realismus, detailreich, konservativ, illustrierend, mit viel Raum für überwältigende Massenauftritte. Nach dem Zweiten Weltkrieg wechselte Helmut Jürgens dann ans Nationaltheater, modernisierte den Ausdruck des Hauses, indem er die Bühnenbilder ins Abstrakte überführte.

Die Chefausstatter bis zur Ära Jürgens, so legt es die Ausstellung im Theatermuseum nah, haben naturgemäß die Ästhetik des Hauses geprägt. Als vor sechs Jahrzehnten schließlich Regisseure und Bühnenbildner für einzelne Produktionen verpflichtet wurden, vervielfältigte sich damit der Ausdruck auf der Bühne. Trotzdem sehen Blank und Schläder prägende Künstler in Jean-Pierre Ponnelle, von dem sie einige karge, menschenfeindliche Bühnenlandschaften zeigen, und in Jürgen Rose, dessen Entwürfe verraten, wie stark er Bühnenbilder aus den Figuren heraus entwickelt.

Unschwer zu erkennen: Zwischen Quaglio und Rose liegen ganze Bühnenwelten. Punktuell hebt die Ausstellung im Theatermuseum dies hervor, lässt ihre Erkenntnisse aber umfangreicher in einen begleitenden Katalog einfließen. Die eigentlichen Pfunde, mit denen das Museum wuchert, erwarten die Besucher gegen Ende. Hier zeigen die Ausstellungsmacher fünf Serien von Bühnenentwürfen. Georg Baselitz' Gestaltung zum "Parsifal" (2018) zählt ebenso dazu wie Simon Quaglios Blätter zur "Zauberflöte" (1818) - der Ausgangspunkt der Ausstellung - sowie Michael Echters Bilder für die Uraufführung von Richard Wagner "Die Meistersinger von Nürnberg" (1868). An dieser Stelle erschließt sich die Ideenwelt der Künstler weitaus intensiver, ebenso der Kontext zur Zeit und zur Inszenierung. Und auch der Brückenschlag zu aktuelleren Produktionen, die auf Fotografien dokumentiert sind, erweist sich als bereichernd.

Tragödie unter unerbittlicher Sonne: Helmut Jürgens ließ "Aida" 1948 goldgelb erstrahlen. (Foto: Deutsches Theatermuseum München)

Am Ende betritt der Besucher dann eben selbst die Bühne des Museums: den Spiegelsaal. Spielerisch und lustvoll werden die Inszenierungen im Nationaltheater hier miteinander verknüpft. Die konkreten Bühnenentwürfe rücken freilich in den Hintergrund, ordnen sich der Irritation und Magie unter, die Dauerschleife, Spiegelung und Vervielfachung mit sich bringen. Was zählt, ist die Überwältigung - und genau das drängt sich als ein Kontinuum auf durch 200 Jahre Szenographiegeschichte am Nationaltheater hindurch.

Vision und Tradition. 200 Jahre Nationaltheater in München. Eine Szenographiegeschichte, bis 14. April 2019, Theatermuseum München