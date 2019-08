8. August 2019, 18:51 Uhr Ausstellung Schöne Scherben für die Reichen

"Black Is Beautiful" heißt eine Ausstellung in den Staatlichen Antikensammlungen München, die selten gezeigte griechische Glanztonkeramik präsentiert

Von Evelyn Vogel

Edel sieht sie aus, wohl proportioniert und glänzend schwarz: die griechische Glanztonkeramik. Das dunkle Geschirr eroberte mit schlanken Kannen und Trinkschalen auf zierlichen Füßen, gewölbten Bechern und glatten Tellern, bauchigen Vasen und Trinkgefäßen in Tierform zwischen dem 6. und 4. Jahrhundert vor Christus die antike Welt. Allerdings nur die wohlhabende. Anfangs waren sie Solitäre, wurden nur zu besonderen Anlässen hervorgeholt. Doch man kann sich gut vorstellen, was für eine Schau sie auf den reich gedeckten Tafeln der Griechen bei Symposien waren - und bald auch auf den Banketten anderer Mittelmeeranrainer. Die Glanztonkeramiken wurden zum modischen Exportschlager. Sie waren schöne Scherben auf den Tischen der Reichen.

Reinster Tafelluxus: Trinkhorn in Delphinform (griechisch, 4. Jhd.v. Chr.). (Foto: Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München, Renate Kühling)

Dieser bislang wenig beachteten Töpferkunst widmet sich nun die aktuelle Sonderausstellung in den Antikensammlungen. Und hier wird etwas deutlich, was bei den viel häufiger verbreiteten, figürlich reich bemalten Vasen in schwarz oder rot oft völlig in den Hintergrund tritt: die Ausgewogenheit der Proportionen, Konturen und Linien, die schmeichelnde Haptik der glasurartig verschlossenen keramischen Oberfläche und die Funktionalität der Behältnisse mit all ihren Öffnungen und Henkeln zum Befüllen, Halten und Ausgießen. Der im 19. Jahrhundert entstandene und in der Architektur und im Design bis heute oft zitierte Leitsatz "form follows function" - er kam bereits vor 2500 Jahren in der Zeit der griechischen Klassik zum Tragen. Und hier zeichneten sich vor allem die attischen Töpfer mit ihrem Können aus.

Miniatur-Amphore mit Stempeldekor für kostbares Parfumöl (attisch, 425-400 v. Chr.). (Foto: Staatliche Antikensammlung und Glyptothek München, Renate Kühling)

Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der Glanztonkeramik über zwei Jahrhunderte nicht chronologisch, sondern setzt Akzente in Form, Funktion und Dekor. In der Entwicklung zeigt es sich aber, dass die Technik der vor dem Brand nur durch einen anderen, feineren Ton bemalten Gefäße immer ausgeklügelter wurde, bis die Oberfläche tatsächlich tief schwarz und glänzend aus dem Ofen kam. Nach einer Phase des Minimalismus tauchten vermehrt Dekore auf, die eingedrückt, eingeritzt oder im Ton ausgespart und teilbemalt wurden. Mit zunehmender Beliebtheit entstand sogar eine günstigere industrielle Fertigung. Und um 300 vor Christus tauchen mehrfarbig figürlich bemalte Glanztonkeramiken auf.

Trinkbecher (apulisch um 300 v. Chr.). (Foto: Staatliche Antikensammlungen und Glypothek, Renate Kühling)

Die beliebten Gebrauchsgegenstände waren für den Esstisch gedacht. Wobei es Schalen und Schüsseln und wenige Teller gab, und bei letzteren handelte es sich eher um spezielle Vorlegeplatten: ein herausragendes Beispiel ist der bemalte Fischteller für Meerestiere, der aus der Spätphase stammt. Die Mehrzahl der Gefäße steht im Zusammenhang mit dem Trinken: Da gibt es große Weinmischgefäße, die Kratere, und Krüge, die Hydren, zum Teil mit drei Henkeln - zwei waagerechte zum Heben, ein senkrechter zum Gießen -, einhenkelige filigrane Schnabelkannen, zierliche Trinkschalen mit oft ausgeklügelter Randgestaltung, damit der Wein nicht überschwappte, und eher robust anmutende Becher, die mehr außer Haus genutzt wurden und sicherer zu transportieren waren. Auch zierliche Amphoren für Duftöle und kleine, eierbecherförmige Behältnisse, vermutlich für Salz, sind herausragende Objekte in der Ausstellung, ebenso wie die Trinkhörner in Delphinform. Und ganz besonders hübsch sind die Gutti, kleine Kännchen mit einem Ausguss, die an antike Öllämpchen erinnern und oft mit figürlichen Reliefs in der Mitte verziert waren.

Problematisch sind Figurengefäße mit sogenannten exotischen Themen, die den Ausstellungstitel "Black Is Beautiful" in eine Schieflage bringen. Dass Sklaven aus Afrika damals klischeehaft und oft in erniedrigender Weise dargestellt wurden, ist furchtbar genug. Dass aber die Objekte im 21. Jahrhundert noch in einem völlig anachronistischen, kolonialen Sprachduktus beschrieben werden, geht gar nicht. Und dass man sich den "Scherz" erlaubt, daneben einen schwarzen Gartenzwerg aus heutiger Industrieproduktion zu stellen, ist alles andere als lustig - und schon gar nicht "beautiful".

Black Is Beautiful - Griechische Glanztonkeramik, Staatliche Antikensammlungen München, Königsplatz 1, bis 6. Januar, Di-So 10-17 Uhr, Mi bis 20 Uhr; der von Florian Knauß und Jörg Gebauer herausgegebene Katalog kostet 25 Euro