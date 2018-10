14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Ausstellung Monumente in Miniatur

Italienische Druckgrafiken in der Pinakothek der Moderne

Von Sabine Reithmaier

Die Namen der italienischen Monumentalmaler kennt jeder Kunstfreund: Raffael, Pietro da Cortona, Andrea Mantegna, Michelangelo oder Giambattista Tiepolo, um nur einige zu nennen. Doch die Namen der Kupferstecher, denen es zu verdanken ist, dass die Fresken und Gemälde früh auch außerhalb Italiens bekannt wurden, sind längst vergessen. Dabei handelt es sich oft um Künstler, die trotz aller Verpflichtung zur korrekten Wiedergabe vor eigenwilligen Deutungen nicht zurückschreckten.

Kurt Zeitler, Konservator für die Italienische Kunst an der Graphischen Sammlung, hat nun in der Pinakothek der Moderne aus den eigenen Beständen eine fabelhafte Ausstellung und einen nicht minder ausgezeichneten Katalog zusammengestellt. Er führt über einen Zeitraum von drei Jahrhunderten vor, wie sich die Monumentalmalerei in der Druckgrafik spiegelt und wie sehr diese Blätter die Vorstellung von den Originalen prägten. Nur Privilegierte konnten damals nach Italien reisen, die anderen studierten die Drucke, unbelastet von der Frage, ob der Kupferstecher vielleicht allzu kreativ die Bildgestaltung verändert hatte.

Aber nicht nur das eigene Selbstverständnis als Künstler bewog die Stecher zu Eingriffen. Es ist keine leichte Aufgabe, ein gigantisches Wand- oder Deckengemälde auf einer flachen Platte zu reproduzieren, um hinterher einen handlichen Stich auf Papier in der Hand zu halten. Michelangelos "Jüngstes Gericht" (1536-1541), ein Fresko aus der Sixtinischen Kapelle auf 200 Quadratmetern Fläche mit knapp 400 Figuren, spornte sie zu Höchstleistungen an. Giulio Bonasone war beileibe nicht der erste, der das Bild um 1545 in Druckgrafik übersetzte - im Übrigen noch bevor "Hosenmaler" Daniele da Volterra auf Geheiß des Konzils von Trient Michelangelos nackte Heilige verhüllte. Aber Bonasone benötigte nur eine einzige Platte, seine Vorgänger hatten noch zehn gebraucht.

Der Kupferstecher merkte in der Stichunterschrift an, er habe die Komposition mit schwarzem Stift in eine Zeichnung gebannt und dann ins Metall gegraben. Direkt nach dem Gemälde zu arbeiten, wie er es anscheinend tat, dürfte eher die Ausnahme als die Regel gewesen sein. Häufiger wurden Vorlagen kopiert; Jan Wierix beruft sich in seiner Darstellung des "Jüngsten Gerichts" (vor 1579) auf Martino Rota, der eine besonders miniaturhafte Ausgabe gefertigt hatte. Aber je kleiner, desto besser ließen sich die Grafiken verkaufen. Wie hoch die Auflagen waren, weiß man freilich nicht.

Grundsätzlich bedurfte es schon großer Fantasie und Erfindergeistes, um die komplexen, farbenfrohen Darstellungen mehr oder minder getreu schwarz-weiß auf Papier zu übertragen. Analytischer Schärfe aber bedurften die Kupferstecher, die sich an Deckenfresken in Kuppeln wagten. Carlo Cesio (1622-1686) probierte das als erster mit der "Himmelfahrt Mariens" Giovanni Lanfrancos in der römischen Kirche S. Agostino. Es ist schon spannend zu studieren, wie er das Fresko in vertikale trapezförmige Teilabschnitte gliedert, nur um die Kuppelwölbung nachzubilden.

Beliebt war es auch, einzelne Figuren aus Gemälden herauszufiltern; sie weichen oft stark von der Diktion der Originale ab. Manchmal erinnern auch nur mehr Drucke an längst zerstörte Meisterwerke wie die Dekorationen der Galerie d'Ulysse in Fontainebleau. Und auch mancher Entwurf hat nur als Radierung überlebt: Lanfrancos geplante Ausmalung der Benediktionsloggia von Sankt Peter wurde nie realisiert. Als Grafik aber wurde sie berühmt und viel gekauft.

Grande Decorazione. Italienische Monumentalmalerei in der Druckgrafik, bis 6. Januar, Pinakothek der Moderne