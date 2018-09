3. September 2018, 18:55 Uhr Ausstellung Moderne Romantik

Der Japaner Hiroyuki Masuyama will mit seiner Kunst eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft bauen. "Welt/Reise/Zeit" heißt seine großartige Ausstellung in Würzburg

Von Florian Welle

In der Eingangshalle steht Hiroyuki Masuyamas vielleicht bekanntestes Werk "0 (Star Sphere)". Schon bei der ersten großen Einzelausstellung des Japaners 2015 in Ismaning zog die begehbare Holzkugel von drei Metern Durchmesser die Besucher magisch an. Man kann durch eine Luke in ihr Inneres hineinsteigen und dann, so ganz alleine eingekapselt, etwas erleben, was es in Wirklichkeit nicht gibt: nämlich exakt den Sternenhimmel des Südens wie des Nordens gleichzeitig sehen, eine ideale Ganzheit. 30 000 winzige Löcher hat Masuyama dazu in die hölzerne Haut gebohrt und mit Lichtleiterkabeln bestückt. Ein daneben laufendes Video zeigt, mit welch Akkuratesse der Künstler sein Universum geschaffen hat.

"Welt/Reise/Zeit" heißt die jüngste Ausstellung des 1968 in Tsukuba geborenen und seit vielen Jahren in Düsseldorf lebenden Masuyama, die derzeit im Museum im Kulturspeicher in Würzburg zu sehen ist. Immer geht es in seinen Werken um die Verdichtung von Raum und Zeit. Bereits der Titel drückt dies aus. Er stellt nicht nur drei für Masuyamas Werk prägende Begriffe nebeneinander, sondern man sollte in Gedanken auch die Worte kombinieren. Dann ergeben sich die "Weltreise", die "Reisezeit" und die "Zeitreise", und in den zwei Ausstellungsräumen wird der Besucher in der Tat auf verschiedene Trips mitgenommen: in den Weltraum, auf eine Blumenwiese und schließlich zurück in die Vergangenheit, genauer in die Zeit der Romantik und hier zu William Turner.

Zwei jüngere Arbeiten greifen in einem abgetrennten Abschnitt des ersten Raums das Thema des mit "0" gesetzten Makrokosmos auf und rufen so automatisch existenzielle Fragen wach. Da ist das kleine, ellipsenförmige "Milky Way", das die Milchstraße en miniature wiedergibt und ebenfalls mit LED-Licht arbeitet, um das Funkeln der Sterne zu imitieren. Gegenüber aber hängt jenes Werk aus Öl, das man nicht übersehen kann. Unzählige rechteckige Einzelplatten füllen eine Wand aus und sollen zusammen nichts weniger als das "Universum" darstellen. Es ist das einzige gemalte Werk der Schau und beeindruckt allein wegen der Perfektion seiner Ausführung, eine Fleißarbeit hauptsächlich in Abtönungen von Schwarz. Das Ganze ist hier mehr als die Summe seiner Teile und lässt den Betrachter ziemlich klein wirken.

Die aufwendige handwerkliche Seite ist bei Masuyama immer mitzudenken. Auch bei seinen Fotoarbeiten, die den überwiegenden Teil des Werks ausmachen. Gleich nach dem Eingang wird der Besucher von "Flowers" umfangen. Das Leuchtkastenband zeigt die Idee einer Blumenlandschaft, widmet sich also diesmal dem Mikrokosmos. Die realen Jahreszeiten sind hier außer Kraft gesetzt, die Flora des Frühlings steht neben Sommerpflanzen, die wiederum schneeumkränzt sind. Immer wieder passt der Künstler seine nahezu unwirklich leuchtende Wiese der Größe der Ausstellungsräume an. In Würzburg misst sie bei einer Höhe von zweieinhalb Metern 35 Meter. 13 Jahre lang hat Masuyama Blumen fotografiert und am Computer die mehr als 6000 Aufnahmen zu einer Ideallandschaft komponiert. Die Wirkung ist überwältigend und erinnert am ehesten an Monets Serie von Seerosenbildern.

Masuyama findet seine künstlerische Position, indem er die Natur und auch die Kunst vergangener Zeiten als sein Gegenüber wählt. Beides dient ihm als Spiegel. So ist auch verständlich, dass er die kleinformatigen Stillleben-Fotografien (wieder Blumen) auf Staffeleien postiert, eines der Maler-Utensilien schlechthin, um so seine Verbundenheit zur Geschichte der Kunst auszudrücken. Diese thematisiert seit Adam Elsheimers berühmter "Die Flucht nach Ägypten" (1609) auch immer wieder den nächtlichen Sternenhimmel.

Traditionslinien überall: Ganz explizit schreibt sich Masuyama in die Kunstgeschichte ein, wenn er sich auf die Spuren von Caspar David Friedrich oder, wie in Würzburg zu sehen, William Turner begibt. Dessen Reisen von London nach Rom vollzog der Japaner noch einmal exakt nach und drückte genau an den Orten auf den Auslöser, an denen einst auch der Engländer seine Studien anfertigte. Auf den ersten Blick meint man nun bei den hinter LED-Leuchtboxen drapierten Fotografien des St. Gotthard-Passes, des stimmungsvollen Comer Sees oder, ganz neu, von Würzburgs Festung Marienberg (2018) "echten" Turners gegenüberzustehen, so ähnlich sind allein die Lichtstimmungen dieser fotografischen Reenactments.

Tritt man jedoch näher heran, dann entdeckt man zur eigenen Überraschung auf einmal Autos, Kräne, Schilder. Ein fantastischer, also durch und durch romantischer Effekt. Masuyamas Kunst (der Augentäuschung) sieht erst einmal ganz traditionell aus und könnte ohne moderne Technik doch nicht existieren. In den Worten des Künstlers: "Ich will eine Brücke sein zwischen Vergangenheit und Zukunft."

Hiroyuki Masuyama: "Welt/Reise/Zeit", Museum im Kulturspeicher, Würzburg, bis 4. November, Di 13-18, Mi-So 11-18, Do bis 19 Uhr