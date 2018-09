20. September 2018, 18:58 Uhr Ausstellung Mit Gorgonen gegen den Kater

Die Antikensammlung am Königsplatz zeigt in der neuen Ausstellung, wie kunstvoll Metallgefäße für den Alltag zu Zeiten der Etrusker, Griechen und Römer waren

Von Andreas Eberhard

Not amused wäre wohl eine altgriechische Hausfrau, würde sie sich die neue Sonderausstellung der Staatlichen Antikensammlung am Königsplatz ansehen. Die Patina hätte sie schlicht zur Verzweiflung getrieben. Auch wenn manche der teils weit über 2000 Jahre alten Metallgefäße noch erahnen lassen, wie sie einst geblinkt haben müssen - ihre Glanzzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, ist vorbei. Dabei, erfährt man, machte eben das metallische Schimmern für die Griechen, Römer und Etrusker die Bedeutung von Metallgegenständen aus. "Der Glanz rief ihr besonderes Interesse hervor, er sorgte für eine magische Aufladung der Objekte und für religiöse Konnotationen", erklärt Konservator Jörg Gebauer. Er hat die Schau "Schimmernde Krüge von Erz" zusammen mit Antikensammlung-Direktor Florian Knaus kuratiert.

Die Ausstellung, die nur einen kleineren Saal des Museums am Königsplatz belegt, ist nicht groß, aber gehaltvoll. Das lässt sich nicht nur an der Zahl von 150 Exponaten ablesen, die überwiegend aus der eigenen Sammlung bestritten werden. Spannend machen den Ausstellungsbesuch die Geschichten, die anhand der Stücke erzählt werden.

Gleich beim Betreten des Saals fällt das inselartige Podest mit der römischen Speiseliege auf, um die herum drei mächtige Bronzekessel postiert sind. Vor allem einer der Kessel springt ins Auge: Das mehr als 60 Zentimeter hohe, gut erhaltene Gefäß, das im sechsten vorchristlichen Jahrhundert in der griechischen Region Lakonien gefertigt wurde, ist in seiner Pracht von allen Seiten zu bestaunen. Es diente, wie die anderen beiden Kessel auch, zum Mischen von Wein und Wasser für das vornehme Trinkritual des "Symposion", das die Griechen einst erfanden und Römer und Etrusker später übernahmen. Beim abendlichen Schorlegenuss philosophierten die Männer und berieten die politischen Tagesthemen.

Die seinerzeit golden schimmernden, bronzenen Weinkessel sorgten für göttlichen Beistand. Auch die figürlichen Elemente an den Metallgefäßen taten nach Auffassung der Zeitgenossen das Ihrige: Die auffällige Polonaise von Löwenfiguren mit Frauengesichtern auf dem etruskischen Kessel diente ebenso der Abwehr schlechter Schwingungen, wie die Fratze der schrecklichen Dämonin Gorgo auf den Voluten-Henkeln des griechischen Prachtstücks. Sozusagen die altgriechische Art, dem Kater-Kopfschmerz vorzubeugen, scherzt Konservator Gebauer.

Für die weibliche Welt steht das nachgebaute Brunnenhäuschen mit den bronzenen, teils aufwendig verzierten, Hydrien - Wasserkrügen mit Tragegriffen, mit denen die Frauen in den griechischen Städten das Wasser für den Haushalt holten. Das Wasserholen, erklärt Gebauer, sei eine der wenigen Gelegenheiten gewesen bei der junge Frauen unbeobachtet aus dem Haus kamen. Daher seien die Brunnenhäuschen, aus denen das Frischwasser aus dem Aquädukt hervorsprudelte, sozial wichtige Orte und "Kristallisationspunkte" der griechischen Alltagskultur gewesen. Von dort trugen die Griechinnen die Hydrien, die im gefüllten Zustand 15 Kilo und mehr wogen, auf dem Kopf nach Hause. Erst dort wurde das Wasser aus den Bronzekrügen in die fragileren Steingutgefäße umgefüllt.

Nachvollziehen lässt sich in der Schau auch die Kunst der Toreuten - so nannten die Griechen die auf die Metallverarbeitung spezialisierten Handwerker. Etwa die Riffelstruktur in einer griechischen Bronzekanne, die für höhere Stabilität der Bronzewände sorgt: Die Form folgt der Funktion - und gefiel offenbar auch den Zeitgenossen so gut, dass Töpfer sie für ihre preiswerteren Keramikgefäße imitierten. Gold- oder Silberbehälter konnten sich nur Reiche leisten. Die Ausstellung zeigt aber, wie alltäglich entgegen landläufiger Meinung der Gebrauch von Metallgefäßen in der Antike war. Beispielhaft dafür stehen einfache Trinkbecher mit Henkeln, aber auch ein grob geflickter Eimer aus Pompeji. Solche Stücke wurden, wenn sie kaputt gingen, meist wieder eingeschmolzen und recycelt. Zwischen den Prunkstücken sind sie die eigentlichen Raritäten.

Schimmernde Krüge von Erz, Antikensammlung, Königsplatz 1, Di, Do bis So 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr, bis 3. Februar 2019