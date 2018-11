20. November 2018, 18:52 Uhr Ausstellung Mit einem Federstrich

Das Regensburger Kunstforum Ostdeutsche Galerie ehrt den vergessenen Zeichner Paul Holz, der seine Welt mit Bildern kommentierte und 1938 starb

Von Sabine Reithmaier

Die Nationalsozialisten mochten Paul Holz nicht. Genauso wenig schätzten sie die Akademie in Breslau, an der er mit Kollegen wie Hans Scharoun, Otto Mueller und Oskar Schlemmer lehrte. 1932 schlossen sie die Kunsthochschule und versetzten Holz an ein Gymnasium nach Schleswig. Der erzwungene Schritt in die innere Emigration, die Einstufung als "entartet" ruinierten die Gesundheit des Künstlers, der sich selbst als unpolitisch einstufte. Er starb 1938, gerade erst 55 Jahre alt, sein Werk verschwand mit ihm aus der öffentlichen Wahrnehmung. ...