18. Oktober 2018, 18:22 Uhr Ausstellung Mehr als ein Märchenonkel

Die Kuratoren Anne Buschhoff und Detlef Stein haben die Papierarbeiten des dänischen Dichters Andersen nach Deutschland geholt.

Von Johanna Pfund

Man weiß nie, wozu eine Reise gut ist. Als der Bremer Kurator Detlef Stein vor einigen Jahren in Dänemark unterwegs war, überbrückte er eine Wartezeit in Odense mit einem Besuch im Museum, das dem berühmtesten Sohn des Ortes, dem dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen gewidmet ist. Dort machte er eine Entdeckung - die Scherenschnitte des Dichters. Und nun, nach langer Vorbereitung, sind die Arbeiten Andersens in der Kunsthalle Bremen zu sehen, erstmals in diesem umfassenden Umfang in Deutschland.

"In dem Museum war das Übliche zu sehen, Schreibtisch, Feder und Ähnliches", erzählt Detlef Stein, der die Ausstellung zusammen mit Kunsthallen-Kuratorin Anne Buschhoff konzipiert hat. "Aber das Unerwartete waren die poetischen und modernen Scherenschnitte und Collagen." Die Idee für die Ausstellung war geboren.

Der Bezug zu Bremen und zur Kunsthalle ließ sich leicht herstellen: Vor 175 Jahren besuchte der damals schon als Märchenautor bekannt gewordene Andersen eine der ersten Ausstellungen des Bremer Kunstvereins - der bis heute Träger der Kunsthalle ist. Noch gab es die Kunsthalle nicht, die Schau fand im Haus der Union statt. Doch auf Kontaktpflege verstand man sich damals schon. Bei dem Anlass nämlich lernte Andersen die Kaufmannsgattin Johanna Elisabeth Hartlaub kennen. Diese berichtete ihrer Tochter Lina von Eisendecher, die in Oldenburg lebte, von der Begegnung, worauf diese Kontakt zu Andersen aufnahm. Lange pflegten Lina von Eisendecher und Andersen Korrespondenz, der Dichter besuchte sie in Oldenburg. Erst der Krieg 1864 zwischen Dänemark auf der einen und Preußen wie Österreich auf der anderen Seite ließ die Freundschaft erodieren. "Für Andersen aber war Bremen positiv belegt", sagt Buschhoff. In seinem Tagebuch schrieb Andersen: "Bremen tauchte als Oase auf, das machten die freundlichen Gesichter, die ich dort traf, sie lächelten mir zu wie große Blumen."

Werke von Andersen besitzt die Kunsthalle nicht. Während ihre Ausstellungen in der Regel von der eigenen Sammlung ausgehen, bildet die Andersen-Schau eine Ausnahme. Und das bedeutete, dass die Kuratoren in Dänemark viel Überzeugungsarbeit leisten mussten. "Die Bilder sind in Dänemark nationale Ikonen", erzählt Kuratorin Buschhoff. Im Museum in Odense sei immer eine Auswahl zu sehen, in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen, in deren Besitz sich zahlreiche Werke befinden, sei in der Regel kein Original ausgestellt.

Das hat seinen Grund. "Oft hat Andersen kein sehr gutes Papier benutzt", sagt Stein. Doch den Bremern gelang es schließlich, Leihgaben aus den Odense City Museums, der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen und dem Museum Jorn in Silkeborg zu bekommen. Die Präsentation der Werke ist allerdings aufwendig. Die Beleuchtungsstärke etwa soll maximal 50 Lux betragen, die Unterlagen müssen säurefrei sein.

Der inhaltliche Ansatz der Schau ist mindestens so anspruchsvoll. "Wir versuchen, Andersen aus der Schublade des biedermeierlichen Märchenonkels zu holen", sagt Buschhoff. Wobei: Wer die Andersen-Märchen genau gelesen hat, sieht, dass der Biedermeier-Anstrich schnell blättert. Eine heile Welt ist es nicht, die der Däne beschreibt. Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, das auf der Straße stirbt, oder das von allen geschmähte hässliche Entlein oder der Kaiser, der sich einreden lässt, er trage die schönsten Kleider, obwohl er nackt ist, das ist kaum verhohlene Gesellschaftskritik. Auch die mit Fantasiegestalten bevölkerten Geschichten wie die der kleinen Meerjungfrau - die in Bronze gegossen zum Wahrzeichen Kopenhagens geworden ist - enden nicht unbedingt mit definiertem Glück. Oft ist es erst das Jenseits, das Glück verheißt, vieles bleibt offen.

Zur Ausstellung Die Ausstellung "Hans Christian Andersen. Poet mit Feder und Schere" ist von 20. Oktober bis 24. Februar 2019 in der Kunsthalle Bremen zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 21 Uhr. Für die Weihnachtsfeiertage gelten geänderte Zeiten: Am 24.12. ist geschlossen, am 25.12. von 12 bis 18 Uhr geöffnet, am 26.12. von 10 bis 18 Uhr. An Silvester schließt das Haus um 15 Uhr. An Neujahr ist von 12 bis 18 Uhr offen. Der Eintritt kostet 13 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Infos unter www.kunsthalle-bremen.de. Die Bremer Shakespeare Company spielt ab 21. November Hans Christian Andersens Märchen "Des Kaisers Nachtigall"; Infos unter www.shakespeare-company.com Infos für Touristen unter www.bremen-tourismus.de.

Auch in seinen Scherenschnitten, die Andersen meist zu privaten Gelegenheiten anfertigte, wirkt der Dichter fortschrittlich. "In seiner Kunst bleibt er sehr, sehr offen, das ist aus heutiger Sicht modern", so Buschhoff. Menschen mit Sonnenblumen, Mühlenmänner, Ballerinen in der Flasche - die Fantasie ist groß. Auch in seinen Zeichnungen, die er auf Reisen anfertigte, begnügt er sich mit wenigen Linien, einer Technik, die im 19. Jahrhundert nicht gerade als kunstfertig betrachtet wurde.

Doch die Geschichten Andersens wurden bald von der Kunst rezipiert - und die Ausstellungsmacher haben eine beeindruckend lange Reihe von Beispielen dafür zusammengetragen. Das Märchen "Die chinesische Nachtigall" inspirierte die Künstler Henri Matisse und Max Ernst. Edvard Munch malte die kleine Meerjungfrau. Lotte Reiniger setzte mit ihrer Silhouettentechnik Andersens Märchen als Filme um. "Die roten Schuhe" des Schriftstellers wurden Ende der 1940er-Jahre verfilmt, Kate Bush widmete ihnen Anfang der 1990er-Jahre ein Album. Das hässliche Entlein inspirierte etwa Aktionskünstlerin Marina Abramović. Kurzum: eine lange Liste.

Die Papierarbeiten adelte dann Andy Warhol. Der Meister der Pop-Art fertigte auf der Basis einiger Andersen-Scherenschnitte kurz vor seinem Tod zwei Serien an, verlieh den Schnitten neue Farben. Aus wenigem Neues schaffen, das war es auch, was Andersen - nicht zuletzt aufgrund seiner Herkunft aus bescheidenen Verhältnissen - hervorragend beherrschte. Außerdem, so Buschhoff, war wohl das Schneiden des Papiers nicht anderes als der Auftakt zum Schreiben. Der Dichter Christian Morgenstern teilt Andersens Schere in seiner Geschichte "Des Märchendichters Schere" die Hauptrolle zu: "Unsere Schere nämlich hatte zu ihrer großen Geschicklichkeit, die sie mit mancher ihrer Schwestern teilte, auch noch eine Art Seele, die sie zu einem ganz neuen und außerordentlichen Wesen machte, sobald es ihr einfiel, in sie zu fahren."