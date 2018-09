17. September 2018, 19:14 Uhr Ausstellung Licht und Schatten

"Herbert Beck trifft Emil Nolde" im Olaf-Gulbransson-Museum Tegernsee soll zeigen, was das Werk der beiden stilistisch verwandten Maler dennoch trennt

Von Susanne Hermanski

Die Männer trennt eine Generation. Trotzdem verbindet sie manches und sogar die Differenzen zwischen beider malerischen Werken halten diese irgendwie zusammen. Den Beweis dafür tritt eine Ausstellung an, die bis Ende September im Olaf-Gulbransson-Museum in Tegernsee läuft: "Herbert Beck trifft Emil Nolde". Sie vereint das Oeuvre der beiden Expressionisten. Gemeinsam haben sie die Farbintensität, in der Beck seinem 53 Jahre älteren Malerkollegen nacheiferte. Befeuernd dafür war die einzige Begegnung der beiden 1952 in der Hamburger Galerie Commeter.

Nolde, der 85-Jährige, hatte für den 32-jährigen Beck eine Mappe mit einigen Aquarellen mitgebracht. "Diese glühende Farbigkeit zu erreichen", sei von da an das Ziel unzähliger Studien gewesen, sagte Beck, bis es ihm gelang, auch seine "Bildideen farbstark zu malen, ohne bunt zu werden". Die Ausstellung ist trotzdem keine Neuauflage der Nolde-Beck-Ausstellung, wie sie 2014 in New York stattgefunden hat, und die sich ganz auf die Gemeinsamkeiten kaprizierte. In Tegernsee wollen die Macher, die Galerie Beck & Eggeling aus Düsseldorf und die Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde, die Trennlinien der Oeuvres herausarbeiten. Denn anders als Nolde hatte der 1920 in Leipzig geborene Beck den Zweiten Weltkrieg nicht fernab auf der eigenen Warft und ideologisch dem Nationalsozialismus verbunden, erlebt. Er litt an der Ostfront. Die Erlebnisse prägten auch sein Schaffen, politisierten es wie etwa im "Selbstbildnis mit Atompilz" klar zu sehen. Um mehr zu erfahren eignet sich vorzüglich der Beck-Abend am 23. September, 16 Uhr. Dann spricht Herbert Becks Sohn Michael über seinen Vater.

Herbert Beck trifft Emil Nolde, Olaf-Gulbransson-Museum Tegernsee, Im Kurgarten 5, ☎ 08022/33 38, bis 30. Sep., Di.-So., 10-17 Uhr