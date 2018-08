16. August 2018, 18:50 Uhr Ausstellung Kosmos auf Papier

Der Kolumbianer José Antonio Suárez Londoño im Museum Villa Stuck

Von Evelyn Vogel

Man muss sich diesen Künstler vermutlich als manisch Schaffenden vorstellen. Als einen, der die Welt mit dem Zeichenstift wahrnimmt und diese auf Papier - nicht nur, aber auch - gezeichnet überträgt. Oder wie anders lässt sich erklären, dass die aktuelle Ausstellung von José Antonio Suárez Londoño im Museum Villa Stuck nicht weniger als 1000 Arbeiten umfasst - und dies doch nur eine Auswahl ist von Arbeiten. Kleinformatige Zeichnungen, Skizzenbücher, Druckgrafiken, Druckplatten aus Kupfer sowie Stempelarbeiten mitsamt den dazugehörigen selbstgeschnittenen Gummistempeln, Collagen in Farbe und Schwarzweiß in länglichen Skizzenblöcken, kleinen Heften, auf Spiralblöcken, in Tagebüchern, mit und auf Kalenderblättern. Ein Kosmos auf Papier.

"Almanach" heißt die Schau des 1955 im kolumbianischen Medellín geborenen Künstlers, der nach wie vor auch dort lebt. In den Siebzigerjahren studierte er dort an der Universität von Antioquia - und zwar Biologie. Manche seiner Zeichnungen erinnern also nicht von ungefähr an mikroskopisch feine Zeichnungen. Mitte der Achtzigerjahre wandte er sich dann der Kunst zu und studierte in Genf. Seit den Zweitausenderjahren hat er in Süd- und Nordamerika ausgestellt, in Frankreich, Spanien sowie 2013 auf der Biennale in Venedig. Dies nun ist die erste Ausstellung im deutschsprachigen Raum, wie die Villa Stuck stolz verkündet. Und es ist eine der umfassendsten, die José Antonio Suárez Londoño je gewidmet wurde.

Bewegt man sich durch die Ausstellung in den Räumen im Obergeschoss der historischen Villa, ist man vor allem überrascht von den kleinen Formaten und den vielfältigen Themen. Gegenständlich, abstrakt, grafisch, amorphe und biomorphe Gebilde, Künstlern gewidmete gezeichnete Tagebücher und immer wieder Kalenderblätter. Einzelne Blätter hängen hinter Glas, in Vitrinen liegen aufgeschlagene Skizzenblöcke, Hefte und andere Bildträger, wo deren haptische Anmutung dies erfordert. Suárez Londoños Interesse gilt allem und jedem, so der Eindruck. Zugleich aber versucht er, alles und jedes systematisch zu erfassen und zu kategorisieren. Ganze Reihen entstehen so, eben jenen biologischen Reihenaufzeichnungen nicht unähnlich, die er vermutlich im Studium anfertigte.

Mit zu den schönsten Reihen gehört "365": Eine in Gruppen präsentierte, durchnummerierte Serie mit einer Zeichnung pro Tag, kleinformatige Blättchen, deren Größe an den Tagesblättern von Abreißkalendern angelehnt sind. Es sind hinreißende kleine Blättchen, die als Großformate eine oft beeindruckende Wirkung entfalten würden, in ihrem Kleinstformat aber die ganze Aufmerksamkeit des Betrachters erfordern. In Jahrbüchern hat Suárez Londoño sich mit Künstlern auseinander gesetzt, mit Malern wie Paul Klee, Musikern wie Patti Smith und Brian Eno oder Schriftstellern wie Rainer Maria Rilke. Oder er hat Zitate aufgegriffen. An anderer Stelle tauchen vertraute Münchner Motive auf: der Friedensengel, Säulenornamente, das Fußbodenmosaik aus der alten Stuck-Villa, Skulpturen aus der Glyptothek.

Suárez Londoño hat auch während des Aufbaus der Ausstellung nicht aufgehört, die Welt, wie er sie wahrnimmt, zu zeichnen. Beinahe manisch.

José Antonio Suárez Londoño: Almanach, bis zum 16. September, Di.-So. 11-18 Uhr, Museum Villa Stuck, Prinzregentenstraße 60