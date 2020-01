Mit seinen Arbeiten bezieht der Street-Art-Künstler Banksy seit Jahren gesellschaftspolitisch Stellung. Das britische Unterhaus stellte Banksy, dessen Identität noch immer sein Geheimnis ist, bereits 2009 als Affentheater dar, was man fast prophetisch nennen könnte. Mitten im Brexit-Gezerre wurde es 2019 für 11,1 Millionen Euro bei Sotheby's versteigert. Das EU-Referendum von 2016 lässt dem Künstler auch keine Ruhe. Das Bild "Vote to Love" , entstanden 2018, soll am 11. Februar für einen Schätzpreis von 468 000 bis 702 000 Euro auch bei Sotheby's in London versteigert werden. Für einen Tag, an diesem Dienstag, 14. Januar, wird es nun zusammen mit anderen Werken der impressionistischen, modernen und zeitgenössischen Kunst in München zu sehen sein.

Sotheby's, Dienstag, 14. Januar, 10 bis 17 Uhr, Odeonsplatz 16