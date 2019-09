Vergangenes Jahr hat Franz Herzog von Bayern seine über mehrere Jahrzehnte aufgebaute Sammlung afrikanischer Keramik des 19. bis 21. Jahrhunderts als Schenkung und Dauerleihgabe an das Münchner Design-Museum "Die Neue Sammlung" gegeben. Mehr als 1300 Objekte aus verschiedenen Regionen Afrikas mit einem Schwerpunkt in der Gefäßkeramik sind im Laufe von vier Jahrzehnten zusammengekommen. Bislang war diese Keramik-Sammlung nur wenigen Kennern bekannt. Vom 27. September an stellt "Die Neue Sammlung" eine Auswahl von mehr als 250 Objekten in der Pinakothek der Moderne aus.

SZ: Wie kam es, dass Sie begannen, afrikanische Keramik zu sammeln?

Franz Herzog von Bayern: Es begann in aller Harmlosigkeit. Ich habe vor etwa 40 Jahren ein paar Stücke gesehen bei dem Galeristen Fred Jahn, die mir gleich sehr gefallen haben. Je länger ich sie ansah, desto schöner und interessanter wurden sie. So kam ein Stück zum andern, und langsam kam eine Sammlung zusammen.

Sammelten Sie von Anfang an systematisch?

Nein, ein System war anfangs nicht dahinter. Aber es ist ein System daraus geworden. Immer wenn ich Objekte aus einer neuen Region entdeckt habe, entdeckte ich auch völlig neue Formen. Inzwischen sammle ich nach Regionen. Weil verschiedenste Gebiete Afrikas verschiedene Formensprachen entwickelt haben. Ich habe also erst nach und nach diesen ganzen Reichtum entdeckt.

Was fasziniert Sie am meisten an diesen Keramiken?

Die ganz guten Gefäße haben eine unglaubliche Präsenz, ganz so wie ein gutes Bild. Es gibt da beispielsweise ein rundes Zulu-Gefäß, wenn Sie sich das ins Zimmer stellen, dann nimmt das sofort den Raum ein.

Etliche Stücke aus Ihrer Sammlung sind ursprünglich keine dekorativen Gegenstände oder Gebrauchsware, sondern entstammen spirituellen Zusammenhängen. Stücke, die in Schreine gestellt werden, die in Verbindung mit Geisterwesen gesehen werden. Hat das je eine Rolle für Sie gespielt?

Für die Kaufentscheidung hat es nie eine Rolle gespielt. Aber die Geschichte der Objekte hat natürlich ihren Platz. Man geht mit einem Objekt, das eine große religiöse Bedeutung hatte, anders um. Ich achte diese Bedeutung.

Gerade bei diesen Objekten wird oft sehr figurativ gearbeitet. Schätzen Sie diese Keramik genauso wie die eher abstrakt gehaltene?

Absolut. Wie bei Bildern sammle ich auch bei der Keramik nach ästhetischen Gesichtspunkten. Aber es gibt einen Begriff, den Fred Jahn geprägt hat, dass mit den Objekten so eine Art "afrikanischer Grundbefindlichkeit" zum Ausdruck kommt. Das hängt damit zusammen, dass die Frauen - meist sind es Keramikerinnen - die Objekte in ihrer Sprache, also in ihrem gesellschaftlichen Kontext formen. Das spürt man, das hat etwas sehr Authentisches. Und das ist sicher auch ein Aspekt, warum mich diese afrikanischen Keramiken so anzogen haben.

Man kann sich gut vorstellen, wie einzelne dieser Gefäße in Wohnräumen stehen. Aber was passierte, als Ihre Sammlung immer größer wurde? Haben Sie die Stücke dann in den Keller gepackt? Ein Depot angemietet?

Ja, da sind die Tische dann immer voller geworden, und ich begann, Regale aufzustellen, die gut dazu gepasst haben. Und in dem Moment hat sich auch eine geografische Ordnung entwickelt. Da haben sich die Stücke zusammengefunden, die zusammengehören. Ich fing an, Verwandtschaften zu akzeptieren.

Bedeutet das Verwandtschaften von der Herkunft her oder bezüglich Sinn und Zweck des Objekts oder im Hinblick auf ästhetische Beziehungen?

Die Stücke, die aus einer Region kommen oder aus den gleichen Händen gemacht werden, finden sich am Ende zusammen, denn die sprechen die gleiche Sprache. Das ist das, was Fred Jahn mit dem Begriff der "afrikanischen Grundbefindlichkeit" meinte. Ich finde das einen sehr guten Ausdruck.

Wie lässt sich diese "Grundbefindlichkeit" erkennen?

Man spürt den Unterschied sofort bei Stücken, die für den Export gemacht sind, also für Touristen. Ich habe auch Stücke gesehen von afrikanischen Töpfern, die am Ende eigentlich nur westliche Keramik nachmachen wollten. Auch bei denen ist dieses afrikanische Grundgefühl verloren gegangen.

Haben Sie immer Einzelstücke gesammelt oder auch Serien?

So viele Serien gibt es in dem Bereich gar nicht. Einige wenige im Voodoo-Bereich oder bei Hausaltären, auf denen mehrere Figuren stehen. Aber die zusammenzubekommen, ist sehr schwer.

Waren Sie oft in Afrika? Wo haben Sie die Keramiken gekauft?

Ich war lange vor meiner Sammeltätigkeit öfters in Afrika, aber später nicht mehr. Gekauft habe ich die Keramiken im Bereich der Schenkung in Deutschland und in Südafrika über eine Galerie.

War da nie die Neugierde, berühmte Keramiker vor Ort zu besuchen? Es gibt ja ganze Familien, die sich über mehrere Generationen mit der Herstellung besonderer Keramiken einen Namen gemacht haben.

Ach, ich würde am liebsten heute Abend hinfahren! (lacht) Aber nein, ich bin früher sehr viel gereist, besonders nach Lateinamerika. Aber als die Beschäftigung mit der afrikanischen Keramik wirklich zum Sammeln wurde, musste ich mich mit dem Reisen schon ein wenig einschränken und bin nicht mehr so viel weggekommen. So hat sich das leider nie ergeben. Dabei wäre gerade Süd-Afrika mit den ganzen Zulu-Regionen besonders spannend.

Gibt es Länder, die Schwerpunkte bilden?

Länderschwerpunkte nicht. Ein Schwerpunkt aber wurde die Zulu-Keramik. Die kommt überwiegend in Süd-Afrika vor. Soweit ich weiß, wurden die Töpferinnen mit ihren Familien vor Generationen aus anderen Gebieten vertrieben und siedelten sich vor allem um Süd-Afrika herum an. Bei einer Familie stellen die Frauen schon seit vier Generationen Keramik auf sehr hohem Niveau und in einer ganz besonderen Handschrift her. Inzwischen hat sich deren Töpferei von der reinen Gebrauchskeramik gelöst. Da ist ein neues Selbstbewusstsein entstanden. Eine von diesen Keramikerinnen ist nach London gegangen und hat dort unglaublich schöne Arbeiten gemacht. Sie ist eine anerkannte Künstlerin und wurde von der Königin geadelt. Deren Arbeiten sind heute am internationalen Kunstmarkt nur schwer zu bekommen und kaum mehr zu bezahlen. Solche Keramikerinnen arbeiten völlig frei. Sie experimentieren mit den Formen und signieren ihre Stücke.

Kann man eigentlich beziffern, welchen Wert Ihre Sammlung hat?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht.

Wir sehen in der Ausstellung vor allem Gefäße. Gehören auch Masken und Figuren zu ihrer Sammlung?

Es handelt sich überwiegend um Gefäßkeramik. Die interessiert mich am meisten. Der größte Teil der afrikanischen Kunst ist ja figural. Aber bei den Gefäßen gibt es wenig in Holz oder in anderen Materialien. In der Keramik sind die Gefäße der große Reichtum.

Wurde Ihre Sammlung denn schon einmal öffentlich ausgestellt?

Nur einzelne Gefäße wurden schon einmal öffentlich gezeigt. Bislang bestand noch kein erhöhtes Interesse.

Warum haben Sie die Sammlung nun an ein Design-Museum gegeben und nicht an beispielsweise eine ethnologische Sammlung?

Weil ich finde, dass sie in diesen Zusammenhang wunderbar passt. Es geht hier nicht nur um ethnologisches Material, es geht aber auch nicht nur um ästhetisches Material. Hier geht es auch um die Entstehung des Objekts, welche Rolle das Material und technische Aspekte in der Formgebung spielen. Was passiert, wenn jahrhundertelang Kugelgefäße gemacht werden, die frei aufgebaut werden, und plötzlich taucht die Drehscheibe auf? Solche Fragen geht man in einer Design-Sammlung nach. Dies alles auf diese Keramik anzuwenden, findet ich faszinierend.

Haben Sie ein Lieblingsstück in der Sammlung?

Jeden Tag ein anderes.

Womit füllen Sie die Lücke bei sich zu Hause, nachdem Sie Ihre afrikanische Keramik nun ans Museum gegeben haben?

Die Keramikerinnen arbeiten ja weiter und ich stehe in enger Verbindung mit einer Galerie in Süd-Afrika, die mir immer neue Zulu-Keramik anbietet. Also ich fürchte, so schnell gehen mir die Objekte nicht aus.