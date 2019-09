"From the Lab to the Studio"

Mit neuen Technologien und Materialien befasst sich die Ausstellung "From the Lab to the Studio" in der Galerie Eigenheim in Weimar. Eröffnung ist am Freitag, 27. September um 19 Uhr. Künstler wie Gökçen Dilek Acay, Jörg Brinkmann, Timm Burkhardt, Christian Claus, Christian Döller, Leoni Fischer, Enrico Freitag, Mindaugas Gapševičius, Kristian Gohlke, Robert Seidel, José Taborda, Hannes Waldschütz, Christiane Wittig und Sebastian Wolf setzen sich mit den technologischen Möglichkeiten auseinander, die sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte aufgetan haben. 3 D-Druck, Bilderkennung oder Apps verschiedenster Art - all diese Technologien haben Kommunikation und Darstellung grundlegend verändert.

Die Ausstellung ist die erste, die nach einer Station in der Berliner Dependance nun auch in Weimar zu sehen ist.

Die Galerie Eigenheim Weimar/Berlin ist Schaufenster der Bauhaus-Universität Weimar zum Bauhaus Jubiläum. Die Schau im Gärtnerhaus des Weimarhallenparks dauert bis 8. November, weitere Informationen unter www.galerie-eigenheim.de