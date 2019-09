Man kann die Faszination des Herzogs gut verstehen. Da gibt es Keramiken, die noch sehr traditionell oder gar archaisch wirken. Andere sehen wie europäisches Design aus oder erinnern durch ihr abstraktes Farbdekor an die Malerei eines Jackson Pollock. Bei vielen Objekten kommt das Traditionelle und Moderne auch zusammen. Das heißt: Sie haben noch einen "afrikanischen Grundton", wie Franz Herzog von Bayern das selbst nennt, stehen aber gleichzeitig auch für den Versuch, sich aus der Tradition zu lösen. Und genau dieser Wandel ist es auch, der den Herzog ganz besonders fasziniert.

Seit 40 Jahren sammelt Franz Herzog von Bayern afrikanische Keramik. Rund 660 der in dieser Zeit erworbenen Objekte hat er im Juli 2017 der Neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne als Dauerleihgaben vermacht. Und insgesamt 262 davon sind nun unter dem Titel "Anders gesehen" erstmals öffentlich in der Pinakothek der Moderne ausgestellt. Damit schließt sich in der dortigen, seit 1927 sukzessiv aufgebauten Keramiksammlung eine große Lücke. Denn afrikanische Keramik gab es bisher dort nicht. Ein Grund dafür: Afrikanische Keramik wurde im Gegensatz zu Holz- oder Metallobjekten bis Ende der Siebzigerjahre kaum gesammelt. Erst von da an begannen sich Museen, Galerien und private Sammler dafür zu interessieren.

Präsentiert werden die Objekte, die aus 25 Ländern und aus der Zeit des 19. Jahrhunderts bis ins Jahr 2016 stammen, in einem Raum im Erdgeschoss sowie im zweiten Stock in der Rotunde, in einer Installation, die der Londoner Architekt Asif Khan geschaffen hat. Im Erdgeschoss befindet sich der Großteil der Keramiken auf Tischen, die eine Art Schlangenform bilden und wie das projizierte Landschaftsbild im Hintergrund das Thema Landschaft evozieren. Für die Rotunde waren dagegen "Archiv" und "Körper" die Leitbilder. Das heißt, die Objekte sind in Regalen ausgestellt oder werden gehalten von hölzernen "Armen", die von dem in Mosambik geborenen Künstler Frank Arroni Ntaluma stammen. Was ein sehr schönes Bild ergibt.

Geschaffen wurden die Objekte unter anderem als Wasser- oder Biergefäße, Ritual- oder medizinische Seelengefäße, wobei vor allem letztere durch ihre ausdrucksstarken Körperdarstellungen betören. Die meisten wurden von Frauen ohne Töpferscheiben, ohne Brennofen und ohne Glasur produziert, wodurch sie weniger perfekt wirken. Das macht aber auch einen Großteil ihres Charmes aus. Viele der Künstler sind nicht bekannt, aber immerhin rund 40 lassen sich nachweisen. Dazu gehört etwa der 1928 gestorbene Voania von Muba, der seine Arbeiten als einer der ersten namentlich signiert hat. Oder die 1950 in Kenia geborene Magdalene Odundo, die bei der Eröffnung zugegen war und als "Grande Dame" der afrikanischen Keramik gilt. Was aktuell über die Herkunft der Objekte bekannt ist, steht im umfangreichen Katalog oder lässt sich auch im Internet einsehen. Dieses Wissen zu erweitern, das wird nun Aufgabe der Forschung. Denn die Ausstellung soll nicht eine individuelle Leidenschaft resümieren, sondern Startpunkt für eine intensive Auseinandersetzung sein: mit einem von der Kunstwissenschaft noch kaum beachteten, sehr faszinierenden Gebiet.

Anders sehen. Afrikanische Keramik, bis 29. März, Pinakothek der Moderne, Barer Str. 40