Das Leben eines über Achtzigjährigen in weniger als sechs hinreißend unterhaltsame Minuten zu packen, haben die Filmemacher Henry Joost und Ariel Schulman vor einigen Jahren geschafft. Sie haben das Leben des US-Künstlers John Baldessari - mit Unterstützung von ihm selbst sowie Tom Waits als Sprecher und akustisch eingepeitscht durch Rossinis Wilhelm-Tell-Ouvertüre - zu einem filmischen Parforceritt komprimiert, der ebenso unterhaltsam ist wie der Ausnahmekünstler selbst.

Detailansicht öffnen Die neunteilige Arbeit "The Fallen Easel“ von 1988 enthält alle Elemente, die für Baldessari so typisch sind – auch die großen bunten Punkte. (Foto: Courtesy of John Baldessari Estate)

Seit dem Tod Baldessaris zu Beginn dieses Jahres wird dieser Film mit dem Titel "A Brief History of John Baldessari", der auch auf Youtube zu sehen ist, wieder häufiger erwähnt. Und nun ist dieses kleine filmischen Juwel auch in der namentlich daran angelehnten Präsentation "A Brief Collection Display of John Baldessari" in der Pinakothek der Moderne zu sehen.

Dass der Baldessari-Raum mit elf Werken nun nicht nur wie ein kleiner Nachruf auf den Konzeptkünstler selbst wirkt, sondern auch auf die initiierende Kuratorin Inka Graeve Ingelmann, war alles andere als geplant. Sie starb vor zwei Monaten völlig überraschend und hatte bis zuletzt am Konzept der Ausstellung gearbeitet. Ihre Idee war es, alle in der Pinakothek vorhandenen Werke einmal gemeinsam zu präsentieren. Denn zu den beiden Dauerleihgaben, die seit 2003 im Museum sind, - das großformatige Werk "Man Running / Men Carrying Box" von 1988-90 sowie die Mappe "The Metaphor Problem", die Baldessari 1999 zusammen mit Laurence Weiner gestaltet hat - kamen mit Hilfe der Freunde der Pinakothek der Moderne in den vergangenen Jahren mehrere Ankäufe hinzu.

Detailansicht öffnen Eine Dauerleihgabe im Museum: das großformatige Werk "Man Running / Men Carrying Box" von 1988-90. (Foto: Courtesy of John Baldessari Estate)

Da war zunächst die 22-teilige fotografische Schwarz-Weiß-Serie "A Movie: Directional Piece Where People Are Walking" aus den frühen Siebzigerjahren, bei denen die roten Pfeile dem Betrachter den Weg weisen. Dann die neunteilige Arbeit "The Fallen Easel" von 1988, die alle Elemente enthält, die für Baldessari so typisch sind. Die Technik: verschiedene Materialien auf diversen Trägerobjekten. Die Formate: verschieden geschnittene Platten, die versetzt zu einem Gesamtwerk komponiert werden. Und nicht zuletzt die ikonografischen Kunstgriffe, mithilfe derer Baldessari auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden war: die großen bunten Punkte, mit denen er die Gesichter überdeckte. Auch dass sich die titelgebende umgestürzte Staffelei am Rande befindet, während der Blick des Betrachters vor allem von dem stark angeschnittenen Arm mit dem Revolver in der Bildmitte angezogen wird, gehört zu den Strategien Baldessaris, die Erwartungshaltung des Bildbetrachters, ja des gesamten Kunstbetriebs zu unterlaufen.

Detailansicht öffnen John Baldessari, Porträt, 2016. (Foto: Nicole Shibata/Courtesy of Johan Baldessari Estate)

Wie er andere Werke dafür einsetzte, zeigen auch drei der Neuerwerbungen. Da ist die vielteilige Lithografie "Six Rooms" von 1993, in der er mit querdenkerischen Ansätzen quasi sein "Oberstübchen" möbliert. Dann sind da "Falling Star" und "Studio", bei beiden arbeitete er mit den markanten Farbpunkten, von denen er selbst einmal sagte, dass sie das seien, was man wohl immer mit ihm in Verbindung bringen würde.

Gewiss ist es so: Die roten Punkte sind leicht erkennbarer Ausdruck der ironisch-provokanten Leichtigkeit, mit der Baldessari dem ganzen Kunstzirkus begegnete. Doch bis dahin war es auch ein langer Weg. Denn der Mann, der im Sommer des Jahres 1931 in Südkalifornien geboren worden war, hatte erst Kunstgeschichte studiert, weil er Kritiker werden wollte, sich dann aber entschlossen, doch selbst die künstlerische Laufbahn einzuschlagen. Mit dem Ergebnis schien er wenig zufrieden zu sein. In dem viel beachteten "Cremation Project" verbrannte er 1970 öffentlich alle seine Malereien, die zwischen 1953 und 1966 entstanden waren, postulierte "I Will Not Make Any More Boring Art" und galt fortan als "Godfather der Konzeptkunst". Später hat er nicht nur mit seinen konzeptuellen Bildern, Fotoarbeiten, Videoperformances, Collagen und Cut-ups, sondern auch als Lehrer an mehreren Kunstinstituten zahlreiche führende jüngere Künstler beeinflusst.

Das gut 30-minütige Video, in dem Baldessari Blatt für Blatt mit dem Postulat "I Will Not Make Any More Boring Art" füllt - es erinnert nicht von ungefähr an eine schulische Strafarbeit aus früheren Zeiten -, gehört zu den jüngsten Neuerwerbungen der Pinakothek der Moderne. Ebenso wie drei weitere Videos: "Baldessari Sings LeWitt", in dem er zu populären Songs das Manifest des Minimal Künstlers Sol LeWitt zum Besten gibt, "Walking Forward-Running Past", in dem er die Überquerung einer Straße zum künstlerischen Akt erhebt, und "Teaching a Plant the Alphabet", das auf die Arbeit "Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt" von Joseph Beuys rekurriert, mit der dieser zu Beginn seiner Karriere in die Kunstgeschichte einging.

Dass John Baldessari nach Hunderten Ausstellungen und einem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk 2009 in Venedig längst selbst Teil der Kunstgeschichte war, konnte er nicht länger leugnen. Aber selbst das tat er mit großer Ironie und Leichtigkeit wie in dem kleinen großen Film "A Brief History of John Baldessari".

A Brief Collection Display of John Baldessari, Pinakothek der Moderne, Barer Straße 40, bis 5. Juli, Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr