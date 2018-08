8. August 2018, 18:51 Uhr Ausstellung Die innere Landschaft

Das Buchheim-Museum zeigt Arbeiten der Euward-Preisträger. Ein faszinierender Blick auf Kunst im Kontext geistiger Behinderung

Von Sabine Reithmaier

Die eigenwilligen und sehr speziellen Begabungen dieser Künstler sind faszinierend. Tim ter Wal zum Beispiel, ein niederländischer Autist mit einem außergewöhnlichen visuellen Gedächtnis, zeichnet mit dem Bleistift bis ins allerletzte Detail filigrane Industrieanlagen. Oder Michael Golz, der seit 1974 sein Athosland kartografiert: eine 130 Quadratmeter große, gezeichnete und gemalte Landkarte, die er jetzt im Buchheim-Museum zum ersten Mal komplett zusammengesetzt sieht. Ein künstlerisches Lebenswerk, jetzt ausgezeichnet mit dem ersten Preis des Euward, der bedeutendsten europäischen Auszeichnung für Kunst im Kontext geistiger Behinderung.

Golz' fantastische Parallelwelt dominiert den Ausstellungssaal, die Karte bedeckt große Teile des Fläche. Ein großer Fluss mäandert durch Landschaften und Orte, speist Bäche, Teiche, Tümpel. Das unregelmäßige Gebilde, gut zu umwandern, setzt sich aus 160 mit einem Klebeband zusammengefügten Einzelteilen zusammen. Ursprünglich waren sie auf DIN A4-Format gefaltet und gelocht, sonst hätte Golz, 1957 in München geboren und in Mühlheim an der Ruhr lebend, sie nicht in Leitz-Ordnern untergebracht. Verblüffend, wie gut die Teile ineinandergreifen. Aber das ausgeprägte Gefühl für landschaftliche Räume hat Golz auf seinen oft Wochen dauernden Wanderungen entwickelt.

Mit dem griechischen Athos hat das Projekt nichts zu tun. Golz hat sich in eine ganz andere Welt versetzt, in der vieles besser funktioniert als in der Realität. Bahnfahren zum Beispiel. Jedes kleinste Dorf hat einen Bahnhof. An allen Bahnsteigen gibt es Schwimmbecken, in die - sollte wider Erwarten doch einmal eine Klimaanlage in einem Zug ausfallen - Passagiere sofort springen können. Schwimmbassins gibt es auch in U-Bahn-Stationen, Kauf- und Konzerthäusern, in Kirchen, Burgen, Schlössern und Parks. Autos fahren dank Computertechnik von selbst. Allzu früh aufstehen muss der Athosbewohner nicht; denn in den Nachstunden bis hinein in den Mittag erledigen "liebe" Roboter die Arbeit.

Seine Bilder beginnt Tim ter Wal immer in der unteren linken Ecke seiner A3-großen Papiere. Er arbeitet sich dann nach rechts oben vor. 2006 entstand diese "Panorama Stahlfabrik". (Foto: Augustinum / Tim Ter Wal)

Ergänzt wird die Karte durch Hunderte Bilder, die die einzelnen Orte und Gebiete, in der Karte nur als Nummern verzeichnet, präziser darstellen, gerade so als würde sich Golz mit einer Kamera näher heranzoomen. Und er hat ein Glossar erstellt, in dem er die Athos-Welt und ihre Bewohner beschreibt. "Broutsch-Viecher" etwa - Tiere, die Verstorbene auf Wunsch lebend wieder aus den Gräber buddeln - oder "ULU-Wurstköpfe", Banditen, die in einer Verbannungskuppel wohnen, weil sie eine Gefahr für die Welt darstellen. Auf der "Schruppautobahn", einer Endlosautobahn, beträgt die Mindestfahrgeschwindigkeit übrigens 200 Stundenkilometer.

Straßen und Gebäude spielen auch für den Zweitplatzierten Ota Prouza eine wichtige Rolle. Der 1959 Geborene lebte mehr als 50 Jahren in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Tschechien. Vor Kurzem ist er mit Hilfe der Heimleiterin in eine kleine Wohnung gezogen. Über seine Kindheit ist wenig bekannt. Mit acht Jahren kam er ins Heim, Lesen und Schreiben kann er nur begrenzt. Als Künstler wurde er spät entdeckt; niemand weiß, wann er zu zeichnen begann. Doch seine Bildbänder, die wie schmale, lange Fahnen an den Wänden hängen, sind beeindruckend. Aus der Entfernung erkennt man nur rhythmische Muster, doch beim Nähertreten schälen sich Hochhäuser und Straßen heraus.

Bevor er zeichnet, klebt Prouza dicke Papierblätter zu bis zu acht Meter langen Bändern zusammen. Er arbeitet nicht linear, sondern rollt seine Streifen oft über die Tischkante, beginnt an irgendeinem Punkt. Prouza blickt von oben auf eine Stadt, eine ungewöhnliche Perspektive. Unwillkürlich hält man die Luft an, es könnte ja sein, dass man abstürzt. Und wo sind eigentlich die Menschen?

Die finden sich im Werk des dritten Preisträgers. Der Schweizer Clemens Wild, Jahrgang 1964, setzt sich mit Frauen auseinander. Einige kennt er aus dem Heim, in dem er lebt, größtenteils handelt es sich um fiktive Gestalten. Optisch erinnern sie an Comic-Figuren. Wild notiert in direkter Rede, was die Frauen zu sagen haben, dokumentiert so zum einen den Alltag im Heim, und hält zum anderen schonungslos den Umgang mit Behinderten fest.

Die Ausstellung in der Draufsicht. (Foto: oh)

Ziel des im Dreijahresrhythmus vergebenen Euward ist es, Künstler sichtbar zu machen, die ohne diesen Preis nicht sichtbar wären. So formuliert es Kurator Klaus Mecherlein, Initiator des inzwischen zum siebten Mal vergebenen Preises. Und das ist auch dieses Mal ausgezeichnet gelungen. Aus mehr als 250 Bewerbungen aus 15 Ländern hat eine Fachjury die drei Sieger gekürt, Tim ter Wal erhielt einen Sonderpreis. Erwähnenswert der aufwendig gestaltete Katalog, den ein inklusives Redaktionsteam erstellt hat. Jeder der drei Gewinner wird in einem eigenen Band gewürdigt, im vierten werden, wie in der Ausstellung auch, die Werke weiterer 14 für den Euward nominierten Kandidaten gezeigt.

Michael Golz hat sein künstlerisches Lebenswerk noch nicht beendet. Bis zum 12. August arbeitet er auf der kleinen Galerie im Buchheim-Museum und freut sich auf Zuschauer. Vielleicht erklärt er ihnen auch, was es mit dem Athos-Wundermittel auf sich hat. Wer die Pille schluckt, kann nichts Böses mehr denken und lebt ewig.

Euward 7, bis 9. 9., Buchheim-Museum, Bernried.