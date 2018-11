21. November 2018, 18:50 Uhr Ausstellung Barocke Pracht aus Florenz

Das Schaezlerpalais in Augsburg zeigt Exponate aus der Sammlung von Sir Mark Fehrs Haukohl

Von Sabine Reithmaier

Ästhetisches Interesse und systematische Neugier - das zeichnete die Familie der Medici aus. Diese Merkmale passen aber auch zur amerikanischen Haukohl-Familie. Zum ersten Mal ist deren Sammlung Florentiner Maler des 17. und 18. Jahrhunderts jetzt in Deutschland zu sehen, passenderweise in Augsburg, das jahrhundertelang ebenfalls von einer erfolgreichen Familie geprägt wurde, den Fuggers. Und tatsächlich kann man in den Gemälden dieser Ausstellung genauso gut schwelgen wie derzeit in der Alten Pinakothek, auch wenn sie mit 36 Exponaten kleiner ausfällt als die Münchner Schau.

Der Sammler Sir Mark Fehrs Haukohl aus Houston im Bundesstaat Texas hatte seine Gemälde sogar bis ins Schaezlerpalais begleitet. Sein Gespür für interessante und ergiebige Projekte ist wohl ein Familienerbe. Die Haukohls verließen Deutschland im Jahr 1836, wanderten in die USA aus und sammelten von Anfang an Kunst und Literatur; inzwischen sind es sechs Generationen. Der Ururgroßonkel Mark Fehrs Haukohls sammelte amerikanisches Silber, der Urgroßvater konzentrierte sich auf wertvolle Erstausgaben von Büchern; dessen Sohn Robert beschränkte sich auf diejenigen von Marc Twain und Fehrs Haukohls Eltern auf moderne Maler.

Auch ihr Sohn, der heute dem Verwaltungsrat der "The Vero Group" vorsteht und das Familienvermögen betreut, startete seine Sammelleidenschaft mit einem Zeitgenossen. Sein erstes Kunstwerk war ein Dalí. Doch der spanische Maler war es auch, der dem jungen Amerikaner während eines Gesprächs im St. Regis Hotel in New York riet, Florentiner Gemälde des 17. Jahrhunderts zu sammeln. Das erste Gemälde, das Mark Fehrs Haukohl bald darauf ersteigerte, war ein Taddeo Zuccaro. "Es schneite sehr, deshalb waren vermutlich wenig Menschen bei der Auktion", erinnert er sich an die Zeit, als er in New York als Investmentbanker lebte. Leider war das Bild zu groß für sein Apartment, er musste es seinen Eltern nach Texas schicken. Aber er entdeckte schnell, dass auf dem Kunstmarkt damals Barock und Florentiner Meister nicht besonders gefragt waren. Inzwischen gilt die Sammlung, die er innerhalb der vergangenen 30 Jahre zusammengetragen hat, als die bedeutendste ihrer Art außerhalb von Italien.

Ins Schaezlerpalais passt sie gut, da die Dauerpräsentation dort deutsche Barock- und Rokokokunst zeigt. Ein Rokoko-Gemälde Giovanni Ferrettis, das jüngste Meisterwerk der amerikanischen Sammlung, empfängt den Besucher gleich im ersten Raum: "Arlecchino und seine Dame" ist ein bezaubernd anmutiges Bild, die Figuren der Commedia dell'Arte entnommen. Ferretti, einer der populärsten Florentiner Maler in der Mitte des 18. Jahrhunderts und den Theaterkreisen eng verbunden, entwickelte ganze Serien, die um den Harlekin kreisen. Viele spätere Künstler griffen das Motiv des galanten Spaziergangs wieder auf - ein Beleg für Fehrs Haukohls These, dass die späten Florentiner einen weit größeren Einfluss auf die Kunstgeschichte Europas hatten, als dies die Forschung bisher vermittelt hat.

Bereits dieses erste Gemälde verdeutlich, worin ein weiterer besonderer Reiz der Familiensammlung besteht: Fehrs Haukohl rekonstruiert auch in den Bilderrahmen die barocke Pracht. Da es an geeigneten historischen Exemplaren häufig mangelt, lässt er sie nachbauen, akzeptiert auch neue Entwürfe. Den Arlecchino umrahmen musizierende Putti und Theatermasken. Und bei der "Allegorie der Poesie", die Felice Ficherelli (1605 -1660) zugeschrieben ist, besticht nicht nur die schöne, junge Frau, sondern auch die auffällige Rahmung aus schwarzem Ebenholz, rotem Marmor und blauem Lapislazuli. Fabelhaft auch der Sebastian, den Ficherelli nicht von Pfeilen durchbohrt in der Beschießungsszene darstellt, sondern ruhend auf einer Lagerstätte, während die heilige Irene gerade dabei ist, die Pfeilspitzen zu entfernen.

Die Ausstellung konzentriert sich auf einige der wichtigsten Protagonisten aus den zwei Jahrhunderten. Onorio Marinari (1627 - 1716) ist mit einer heiter lächelnden "Madonna mit Kind" vertreten, aber auch mit einem anderen Lieblingsmotiv dieser Zeit, einer Judith, die Holofernes gerade enthauptet. Sehr sanft wirkt das, die junge Frau verzieht im Gegensatz zu ihrer Dienerin keine Miene, das herausspritzende Blut kümmert sie nicht.

Gelungen auch der Einblick in die Künstlerfamilie der Dandinis, die mit Werken aus drei Generationen dabei ist, beginnend mit Cesare (1596-1657) und dessen jüngeren Bruder Vincenzo über Pietro (1646-1712) und Ottaviano (1681-1740). Von Cesare stammt ein Bildpaar mit den Märtyrerinnen Dorothea und Katharina. Als Fehrs Haukohl die Gemälde erstand, waren sie nicht nur verschmutzt, sondern auch teilweise übermalt. Jetzt leuchten die Farben fast unwirklich von innen, auch das an die Folter mahnende Rad mit spitzem Dorn ist wieder aufgetaucht - irgendwann war es überdeckt worden, um empfindliche Gemüter zu schonen.

Pier, ein weiterer Spross der Dandinis, ist mit dem berühmten Gastmahl in Tarsos vertreten, das Kleopatra zu Ehren des römischen Feldherrn Marc Anton gab. Festgehalten hat er jenen von Plutarch erwähnten Moment, in dem die ägyptische Königin gerade ihre kostbarste Perle in ein Glas scharfen Essigs versenkt. Ob sie diese Mixtur später als Aphrodisiakum schlürfte, bleibt hier offen. Das Exponat ist eines der wenigen Bilder, die nicht zur Haukohl-Collection gehören, sondern dem Initiator der Ausstellung, dem Musée National d'Histoire et d'Art Luxembourg. Die Schau startet von Augsburg auf ihre Europatournee.

Den Titel "Sir" verdankt Fehrs Haukohl weniger seiner Sammelleidenschaft als seiner Forschungsunterstützung. Er ist Mitbegründer des 1993 ins Leben gerufenen Medici-Archiv-Projekts, das den Archivbestand in Florenz wissenschaftlich erforscht und online zugänglich gemacht hat. 2007 zeichnete ihn der italienische Präsident für das Engagement aus. Im Übrigen pflegt Fehrs Haukohl noch eine weitere Leidenschaft: Er sammelt Arbeiten zeitgenössischer Fotografinnen. Vermutlich auch das ein Thema, das den Kunstmarkt lang nicht wirklich interessiert hat.

Im Schatten der Medici. Barocke Kunst aus Florenz; Schaezlerpalais, Maximilianstraße 46, Augsburg, bis 20. Januar