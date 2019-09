Die Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Kriegshaber ist nicht besonders groß. Trotzdem ist es Barbara Staudinger, der Leiterin des Jüdischen Museums Augsburg, und ihren Mitkuratorinnen Souzana Hazan und Monika Müller gelungen, eine emotional sehr berührende Schau zu gestalten. Wichtig ist sie obendrein, denn es geht um die Schicksale von Kindern, die flüchten mussten. Fremde Orte, fremde Sprache, allein ohne Eltern - das ist mehr, als ein Kind verkraften kann, egal ob sich die Flucht 1939 oder 2015 ereignet. Von diesen Grenzüberschreitungen erzählt die Ausstellung, berichtet nicht nur vom Leben jüdischer Kinder, die sich nach England retteten, sondern auch vom aktuellen Leben junger Flüchtlinge in Augsburg. Manche Parallelen machen sehr nachdrücklich klar, dass es nicht reicht, sich nur mit Erinnerungskultur zu begnügen.

1938/39 wurden mehr als 10 000 jüdische Kinder durch Kindertransporte aus dem Deutschen Reich gerettet - darunter auch mindestens 15 aus Augsburg und Umgebung. Großbritannien hatte sich als Reaktion auf das November-Pogrom bereit erklärt, jüdische Mädchen und Jungen unter 17 Jahren aufzunehmen - zu einer Zeit, als kein anderes Land mehr jüdische Flüchtlinge haben wollte. Zehn dieser Schicksale haben die Kuratorinnen akribisch recherchiert. Staudingers Anspruch ist es, die "ganze Geschichte" zu erzählen, zu berichten, wie das Leben nach der Flucht weiterging. Für die meisten nicht besonders gut. Nur zwei der jüdischen Kinder fanden nach dem Krieg ihre Eltern wieder, die der anderen waren ermordet worden. Die Schuldgefühle, überlebt zu haben, das verlorene Vertrauen in andere Menschen - diese traumatischen Erfahrungen sorgten dafür, dass das Leben der Flüchtlinge "ein Provisorium" (Staudinger) blieb.

Detailansicht öffnen Der Afghane Morteza Khavari war 14 Jahre alt, als er 2012 nach Augsburg kam. Ein Jahr später malte er dieses Gemälde ohne Titel. (Foto: Jüdisches Museum Augsburg)

Die Zwischenwände aus groben Pressspanplatten, die den Synagogensaal unterteilen, nehmen dieses provisorische Moment auf. Jede Wand hat einen eigenen Titel: "Lernen" steht da oder "Warten", "Aufarbeiten", "Vorankommen", "Zerbrechen". Bei den historischen Schicksalen verzichteten die Kuratorinnen auf Objekte, "wir bringen nichts zurück, die Kinder sind nicht wieder gekommen", sagt Staudinger. Dafür gibt es Scans von Fotos, Briefen, Tagebüchern, in denen man auf kleinen Bildschirmen virtuell blättern kann. Im Reisetagebuch von Fritz Buff etwa, der die Irrfahrt des Passagierdampfers St. Louis mit 900 anderen Flüchtlingen miterlebte. Ziel war Cuba, aber in Havanna erfuhren die Passagiere, dass die Landung verweigert wurde. Die USA schlossen ebenfalls ihre Grenzen, das Schiff musste umkehren. Die vierwöchige Irrfahrt endete, als sich England, Belgien, die Niederlande und Frankreich darauf einigten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Buff landete in Belgien und ging später nach New York, traf dort auch seine Eltern wieder.

So viel Glück hatten die Augsburger Zwillinge Ernst und Rudolf Farnbacher nicht. Erst kamen die 14-jährigen Brüder in ein Kinderheim an der südenglischen Küste. Doch als sie die Schule beendet hatten, trennte man sie. Ernst erhängte sich im Mai 1941, erst 16 Jahre alt. Rudolf vergiftete sich im Juni 1946, kurz nachdem er von der Ermordung der Eltern erfahren hatte. Was bleibt, sind nur die beiden Totenscheine.

So allein gelassen werden die Flüchtlingskinder heute nicht mehr. Hoffnung strahlt aus dem Gemälde Morteza Khavaris. 14 Jahre war er alt, als er 2012 vom Iran aus allein nach Europa aufbrach. Ein Schulbesuch war ihm dort unmöglich, weil seine Eltern aus Afghanistan stammten. Das Zeichnen half ihm über die schwierige Anfangszeit in Deutschland ohne Familie und Sprachkenntnisse hinweg. Inzwischen arbeitet er in einem Malerbetrieb, träumt von einem eigenen Atelier und hatte schon einige Ausstellungen. Ali Sultani entschied sich fürs Kämpfen. Er floh 2011 mit 14 Jahren mit seinem Freund aus dem Iran nach Deutschland, litt jahrelang darunter, dass über seinen Asylantrag keine Entscheidung fiel. Erst 2016 wurde er als Flüchtling anerkannt. Hilfe suchte er im Sport, trainierte Fußball, Kickboxen und Taekwondo. Seit 2014 wurde er mehrmals mit Taekwondo bayerischer Meister.

Detailansicht öffnen Das Foto zeigt die Geschwister Siegbert und Liese Einstein, die 1939 nach England flohen. (Foto: Jüdisches Museum Augsburg)

Auch Liese Fischer, 1925 in Kriegshaber als Liese Einstein geboren und heute in Maryland lebend, ließ sich nie entmutigen. Ihre Briefe aus England an die Eltern zeugen von großer Hoffnung. Doch sie ist die einzige Überlebende ihrer Familie.

Über die Grenzen. Kinder auf der Flucht 1939/2015 , bis 31. Okt., Do. bis Sa. 14-18 Uhr, So. 13-17 Uhr, ehemalige Synagoge Kriegshaber, Ulmer Straße 228