Zum Tod von Michael Ruetz:Gesichter der Rebellion

Von Willi Winkler

Wie immer ihm das gelungen sein mochte, es war schlicht genial: Er platzierte den damals jüngsten deutschen Ministerpräsidenten auf einer Terrasse zwischen die Türme des Hohen Doms in Mainz, alle miteinander ragend, und Helmut Kohl bereits im Vollbesitz seiner bis dahin nur von ihm selber erahnten Größe. Michael Ruetz war damals beim Stern angestellt, von den Berliner Straßen weggeholt, wo er die Außerparlamentarische Opposition fotografiert hatte, aber so, dass er auf dem von Axel Springer beherrschten Markt keine Abnehmer für seine Bilder fand: Rudi Dutschke mit Frau und Kind eben nicht als bärtiger Unhold, sondern als Familienvater, Herbert Marcuse in der FU buchstäblich als Lichtgestalt, aggressiv nicht die Studenten, sondern die Polizisten.