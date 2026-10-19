Für die meisten Französinnen und Franzosen ist Politik ein Schauspiel am Bildschirm. Dort, in den Fernsehstudios in Paris, spielen die Politikprofis ihre Rollen wie Schauspieler. Sie sprechen einen stets erwartbaren Text, achten auf Pointen und Effekte, aber im Großen und Ganzen toben sie sich in einem Bühnenbild aus, das vom alltäglichen und beruflichen Leben der Mehrheit meilenweit entfernt ist. Der Präsident macht sein Ding in seinem fernen Palast, der ohnehin schon klingt wie aus einem Traum, und der Glanz, den er entfaltet, aber auch der Zorn, den er auf sich zieht, die Wut und die Gewalt, all das ist weit weg.