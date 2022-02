Iss was? Aktivisten der Gruppe "Aufstand der letzten Generation" sitzen auf der A 100 in Berlin, um gegen Lebensmittelverschwendung zu protestieren.

Von Hilmar Klute

Es gab eine Zeit, da zählte es milieubedingt zum guten Ton, sich im Protest vor eine Militärkaserne zu setzen oder an eine Eisenbahnschiene zu ketten. Die Bilder dieser Regelverletzungen gehören zur Galerie der alten Bundesrepublik, in deren Achtzigerjahren das Aufständische eher Kammerspiel-Timbre hatte, jedenfalls im Vergleich zu dem, was heute auf den Plätzen und in den Straßen unserer Städte los ist.