„Was ist Aufklärung?“ Das Deutsche Historische Museum Berlin geht dieser Frage in einer grandiosen Ausstellung nach – und zeigt die Umsetzung einer epochalen Idee in die Praxis.

Von Gustav Seibt

Manchmal ist es aufklärend, den Grundtext aufzuschlagen. Der Grundtext – Immanuel Kants immer neu auszulegende Schrift „Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?“ – liegt im Berliner Deutschen Historischen Museum (DHM) aufgeschlagen in einer Vitrine. Er gehört zu den vierhundert Ausstellungsstücken, mit denen die Schau, die sich von Kant den Titel geliehen hat, die Aufklärung des 18. Jahrhunderts in den Blick nimmt. Auf der rechten Seite des zwölften Stücks der Berlinischen Monatsschrift von 1784 beginnt Kants Text. Links, auf Seite 480, steht ein kurzes Gedicht unter der Überschrift „Der Affe. Ein Fabelchen“. Gezeichnet ist es mit dem Buchstaben Z.