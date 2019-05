10. Mai 2019, 19:00 Uhr Auf Tour Trampen mit Trompete

Die Band "Monobo Son" um "La Brass Banda"-Posaunist Manu Winbeck ist mit neuem Album auf Konzertreise - ausschließlich per Autostopp

Von Michael Zirnstein

Das Konzert auf dem Sportplatz des SV Altlengbach sollte längst laufen. Sogar aus Wien sind ein paar Familien aufs Land herausgefahren, um die bayerische Band Monobo Son zu hören. Aber etwas Wichtiges fehlt: drei Musiker. Der Flötist Wolfi Schlick, der Gitarrist Bene Dorn und der Drummer Severin Rauch hängen noch auf der A1 fest. "Es ist immer zacher, aus der Innenstadt heraus einen Ride zu bekommen", erklärt Manuel Winbeck das "klassische Anhalterproblem".

In einer Bierlaune hatten die Musiker die Idee, die Werbetour für ihr Album "Scheene Wienerin" per Autostopp zu schaffen. Vom Café Dinzler am Irschenberg aus nach Wien und zurück zum Vereinsheim in München (über dem Winbeck, der jetzt im Mangfalltal lebt, jahrelang wohnte), mit Halt dort, wo jemand sie nach ihrem Internet-Aufruf einlädt. Zum Beispiel in Traunreut, wo die Kollegen Baambrass gerade ein Festival im Pferdestall steigen ließen. "Die Bühne auf einem Heuwagen, sehr rustikal. Es hatte zwei Grad, man durfte nicht heizen, weil Heu brennt, das hat uns gleich abgehärtet für unser Abenteuer", erzählt Winbeck.

Daumen raus: Manuel Winbeck, Bene Dorn, Wolfi Schlick, Severin Rauch und Korbinian Waller (von links) auf ihrem Weg per Anhalter nach Wien. (Foto: Monobo Son)

Sie kamen gut voran. Eine Truppe mit Instrumenten, das sei ein Eisbrecher beim Trampen. Nur in Linz, wo sie am OK-Platz aufgetreten waren, standen sie länger. Bandboss Winbeck mit seiner Basstrompete und der neue Tubist Korbinian Waller, genannt Feschl, kamen als Erste weg. An einer Tankstelle sprachen sie "den Albert" an, einen älteren Herren, der "ein bisschen Angst gehabt" habe, weil die Burschen "so wild ausgeschaut hatten nach der Woche", aber dann ließ er sie einsteigen, und wie sie sich so nett über Kultur unterhielten, waren sie auch schon da in Altlengbach.

Nun stehen sie also zu zweit am Sportplatz, vor ihnen ein paar Dutzend Schaulustige. Es kommt Winbeck - so wird er später erzählen - gar nicht in den Sinn, daran zu denken, dass er in drei Wochen mit seiner anderen Band La Brass Banda auf dem Münchner Königsplatz für 15 000 Menschen spielt. "Ich freue mich brachial da drauf", sagt er; er schätzt auch diese komfortablen, durchorganisierten Konzerte, aber "da würde ja mein Hirn platzen, wenn ich mich während unserem reduzierten Anhalter-Abenteuer damit beschäftige". Wobei es durchaus Parallelen gibt: Beim Start von La Brass Banda vor zwölf Jahren zockelten sie auch recht planlos nach Wien, allerdings selbstbestimmt mit dem Traktor und fünf Mopeds. Später flogen die Brass-Musikstars um die Welt. Auch mit Monobo Son, die Winbeck 2007 gründete, konzertierte er fürs Goethe-Institut schon entlang der Wolga. Man wird als Musiker schnell aufgenommen an fremden Orten, sagt Winbeck. Reisen und Musizieren, das sei eine archaische Verbindung, er vermutet: "Vielleicht fing das schon ganz früh bei den Vagabunden an, die für eine warme Mahlzeit spielten."

Wie sie so über die Runden kommen, das thematisiert die "Band mit dem komischen Namen", wie sie sich selbst im Song "Komisch" vorstellt, auch auf dem Album. Es geht ums Geld, es geht darum, wie viel Privates man von sich im Internet preisgibt ("Meisach"), um den Führerscheinentzug nach dem Suff ("MPU") und darum, dass alle auf dem Klo gleich sind ("Scheissen"). So warm und gewandt wie Winbeck hat schon lange niemand in oberbayerischer Mundart gesungen, so dadaistisch mit dem Dialekt gespielt ("Daidadai"), und doch klingen Monobo Son nach der weiten Welt, nach Blue-Eyed-Reggae, nach Balkan-Techno, nach Billy Joels "Piano Man" (obwohl sie das Keyboard für die Gitarre aufgegeben haben). Charmant und doch hochmusikalisch ist das. Sie hätten schon beim Aufnehmen sehr darauf geachtet, dass alle beim Spielen Verantwortung übernehmen für Melodie und Rhythmus - Beifahrer gibt es nur im Auto!

Das kommt Winbeck und Feschl nun auf dem Sportplatz zugute: Sie spielen das Konzert einfach zu zweit - "auch eine schöne Erfahrung" -, ehe die anderen doch irgendwann eintrudeln und sie weiterziehen nach Wien, wo sie abends auf der Party einer WG spielen, in der sie gleich übernachten dürfen. Das ist die Freiheit, die Winbeck sucht. Nur die "scheene Wienerin", in die er sich vor Jahren verschaute und die er ihm Band-Hit ansingt: "hey, i hob dir doch mei Nummer geb'n'", hat er noch immer nicht wiedergefunden. "Vielleicht, weil ich die Nummer geändert habe." Das Abenteuer geht weiter.

Monobo Son, Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, Vereinsheim, Eintritt frei