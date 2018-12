18. Dezember 2018, 18:42 Uhr Auf Tour "Ruck ma olle wieder näher zam"

Claudia Koreck hat ein zauberhaftes Winteralbum geschrieben, das sie nun mit Freunden vorstellt

Von Michael Zirnstein

Obwohl Claudia Koreck recht immun ist gegen die grassierenden Advents-Stressbazillen, wurde es auf einmal doch hektisch. Am Tag vor dem Start ihrer Tournee "Claudia Koreck & Friends" sagte just eine befreundete Musikerin krankheitsbedingt ab. Und eine Marlene Schuen, bekannt von Ganes, ersetzt man nicht mal eben, zumal ihr Part mit Gitarre und einer der Stimmen im Dreigesang lange einstudiert war. Wie gut, dass im Hause Koreck ein Joker wohnt: Ehemann und Produzent Gunnar Graewert. Der war zwar zum Plätzchenbacken und Basteln mit den Kindern "abgestellt", wie die Traunsteiner Songwriterin sagt, aber ihre Eltern sprangen gottlob ein. Auf die Familie ist halt Verlass, auch musikalisch: "Der Gunnar kriegt's hin", sagt sie schwärmerisch, "der hat sein Saxofon wieder ausgepackt." Glockenspiel, Klavier und Percussion beherrscht er eh. Und zusammen mit dem anderen Tausendsassa, Otto Schnellinger (Violine, Kontrabass, Gitarren, Dulcimer, Mandoline), hat der Dreigesang nun eben zwei männliche Stimmen - "jetzt klingt alles auch ein bisschen flotter."

Das Programm kennt Graewert aus dem Effeff. Es ist vollgepackt mit Koreck-Klassikern wie dem ersten Hit "Fliang" ("im weihnachtlichen Gewand", also mit Glockenspiel und dem berüchtigten Schlittengebimmel), und vor allem mit Liedern ihrer ersten "Weihnachtsplatte". Die hat Familie Koreck/Graewert - zusammen mit Musikern wie Titus Vollmer, Oscar Kraus, Mario Schönhofer und Matthias Bublath - in den Honu Lani Studios (daheim im Keller) und in den Münchner Downtown Studios eingespielt. Ein Freundeskreis, wie Koreck ihn liebt - aber entstanden wäre das Album nie ohne die Einsamkeit, die selbstgewählte.

"Zu Hause ist ja immer Alarm", sagt die 32-Jährige, "ich kann eigentlich nur schreiben, wenn die Kids in der Kiste sind. Nie ist mal Zeit, am Stück kreativ zu sein." Also packte sie Anfang des Jahres Gitarre und Mandoline und zog sich in die Wildnis zurück. In einer Hütte in einem schwedischen Naturschutzgebiet wollte sie an ihrer zweiten Kinderplatte mit dem Stinktier Rudi, der Biene Martina und der Nacktschnecke Glitschi basteln: "Weihnachten im Wald", die ebenfalls gerade erschienen ist. Aber wie ein einzelnes Kerzenlicht an einem Christbaum hatte sie auch schon ein Weihnachtslied für Erwachsene dabei, "Mele Kalikimaka", das sie Weihnachten 2015 auf Kilauea aufgenommen hatte. Und so wie ihr dieser hawaiianische Ukulele-Swing und die Hingabe der Einheimischen dort an Surfbrett-Santas und Christmas-Family-BBQ unterm Weihnachtsbaum aus Treibholz das Herz entzündet hatte, so sollte es in Schweden auch andere Liedlichtlein in ihr entfachen. Und wie es da gleich loderte! "Carols, my mind's full of carols", lobpreist sie im Stück "Reindeers". Nach sechs verschneiten Tagen ohne viel Tageslicht hatte sie elf Stücke beisammen, plus die Kinderplatte. "So schee", erinnert sie sich, "am Ende war ich künstlerisch ausgelaugt. Und glücklich."

Das Album ist ein kleines Weihnachtswunder. So mag es zumindest jenen Unerleuchteten erscheinen, die die Koreck bisher als Bayern-Pop-Sternchen unterschätzt haben. Sie spielt ja nicht einfach ein paar Christmas-Classics nach, sie hat ein ganzes Konzeptalbum mit all ihren Erinnerungen und Empfindungen zu Weihnachten geschrieben. So eine Vielfalt kennt man vom wunderbaren Soundtrack zum Weihnachtsfilm "Tatsächlich ... Liebe" - nur waren darauf Künstler von Joni Mitchell über Otis Redding bis Maroon 5 versammelt. Koreck schafft so eine Geschenkbandbreite alleine: Da folgt auf Chiemgauer Ofenbankerl-Stimmung ("Ruck ma olle wieder näher zam") Saloon-Schwung vom bayerischen Cowgirl ("Mandolinenmo"), auf eine Uriah-Heep-Sternennacht ("Reindeers") herzwärmender ur-amerikanischer Winter-Pop ("Christmas In Our Hearts") und ein schmachtender Blues "Wo bleibt der Winter", die bayerische Antwort auf "White Christmas". Bei alldem ist sie ganz bei sich, wie man an ein paar souligen Zeilen sieht, von denen sich Sarah Connor wünschen wird, sie hätte sie im Programm. Koreck richtet sie an ihre Tochter Lani, und weil sie mit der seltsamerweise eher Hochdeutsch redet, singt sie auch hier so: "Wenn ich an Weihnachten denk, bist du mein Geschenk."

Ja, das ist rührselig, aber wenn nicht an Weihnachten, wann dann? "I will wieder woanna, beim Stille Nacht singa, einfach nur weil's so schee is, wie schee wir miteinand klinga", tönt sie. Aber sie kuschelt sich nicht in eine Heile-Welt-Heizdecke ein, sie greift intuitiv auf, was Adventshits zu Klassikern macht. Nicht die Nähe, sondern das Sehnen nach Nähe. "White Christmas" geht ebenso wie "Last Christmas" eben deshalb so nah, weil nicht alles in Ordnung ist, sondern weil man sich erinnert, wie schön es mal war, und hofft, dass es mal wieder so wird. So wie sie es in dem Stück singt, in dem sie sich in die Zeit versetzt, als sie Heiligabend noch in einer Kneipe verbrachte und sich bei Herrengedeck statt Weihnachtsgans die Lebensgeschichten der Einsamen anhörte: "Mandolinenmo sing uns dei Lied, und dann sag uns, dass nächstes Johr ganz anders wird / gib uns des Gfui, dass nächstes Jahr ois so werd wia i's wui." Sie hat noch etliche Metaphern im Sack für Weihnachten, diesen "sicheren Hafen in einer sich verändernden Welt", wie sie sagt. Die bewegendste setzt sie bewusst an den Schluss: "Du host gsogt, hoi den Mo ohne Dahoam an unsern Disch / Nur durch di hob i verstanden, wos Weihnachten is." Es ist ein Lied an ihre tote Großmutter, voller Trauer, dem Glauben an das Gute und dem eigentlichen Sinn der Christnacht: An Weihnachten kommen die Familien zusammen.

Bis sie mit allen in Traunstein feiert, ist Claudia Koreck samt Gatten aber noch auf Tournee - und dabei selig wegen der stillen Nächte. "Es ist ruhiger, als wenn ich jetzt zu Hause wäre."

Claudia Korecks Weihnachtskonzert, Mittwoch, 19. Dezember, 20 Uhr, Prinzregentheater