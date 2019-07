25. Juli 2019, 18:45 Uhr Auf dem Land Pure Leidenschaft

Sylvia Gund hat den Jazz in das architektonisch aufregende Konzerthaus von Blaibach geholt, einem kleinen Ort im Bayerischen Wald

Von Oliver Hochkeppel

Es gibt einige Kandidatinnen für den Titel einer "Jazz-Nurse". In Blaibach ist es nun eine echte Krankenschwester, die dem Jazz dort auf die Beine zu helfen versucht. Sylvia Gund veranstaltet im Konzertsaal der 1900 Einwohner zählenden Gemeinde, diesem preisgekrönten architektonischen wie akustischen Wunder, heuer acht Konzerte. Damit alles ordnungsgemäß über die Bühne gehen kann, hat Gund sogar ein Kleingewerbe angemeldet. Dabei ist die 54-Jährige, die erst als OP-Schwester und inzwischen beim "Entlass-Management" verschiedener Kliniken arbeitet, mit ihrem Job wie als Mutter eigentlich gut ausgelastet. Kommerzielles Interesse steckt - wie auch mit Jazz - nicht dahinter, einzig ihre Leidenschaft.

Die hat sich früh entwickelt. "Mein Vater hat Klavier gespielt, alles Mögliche, aber nie nach Noten. Früh sind mir bei ihm auch alte Singles etwa von Louis Armstrong in die Hände gefallen." Mit modernerem Jazz freilich kam sie erst in Berührung, als sie nach dem Tod ihres Vaters 1998 wieder nach Blaibach zurückkehrte und den Jazzkeller im nahen Miltach entdeckte. Dort, wie auch im Straubinger "Raven", wurde sie bis zu dessen Ende Stammgast. Ohne "Fachfrau zu sein", wie sie betont, wuchs die Faszination für den Jazz derart, dass sie bald viele Musiker persönlich kannte. Unter anderem den New Yorker Saxofonisten Eric Person, der in den Neunzigern im World Saxophone Quartet und bei Dave Holland spielte.

Nach einem Konzert von ihm in Belgien dachte sich Gund, wie schön es wäre, wenn Person auch mal in Blaibach spielen könnte. Sie fragte bei der Gemeinde und beim Intendanten Thomas E. Bauer an, bekam einen Termin, verkuppelte Person schnell noch mit dem Münchner Pianisten Matthias Bublath (der auch eine New Yorker Vergangenheit hat) und dem Schlagzeuger Christian Lettner, und legte los. Das Konzert kam so gut an, dass die Gemeinde auf sie zukam, ob sie nicht weitere veranstalten wolle. So hat Gund jetzt acht Konzerte für 2019 zusammengestellt, eines kam sozusagen zum anderen: Bublath trat selbst auf, und nicht zuletzt auf seine Empfehlung hin danach der britische Gitarrist Tony Rémy, ein Soul- und Funk-Musiker, der schon mit allen einschlägigen Kollegen von Courtney Pine bis zu Pee Wee Ellis spielte. An diesem Samstag kommt er wieder, jetzt als Begleiter der äußerst vielseitigen Sängerin Sarah Jane Morris, die in Opernchören ebenso gesungen hat wie in Afro-Latin- und klassischen Jazz-Bands oder im Musical. Ihren größten Erfolg hatte sie im Soul-Fach bei The Communards, und viel in dieser Richtung wird auch in Blaibach zu hören sein. Weitergehen wird es in Gunds Reihe ab September mit dem Trio Elf, der Latin-Soul-Truppe Chop e Espresso von Tom Reinbrecht und Paolo Alves, Jazz für Kinder mit Jan und Sonja Eschke sowie einem abschließenden Gospelkonzert. Obwohl bislang alle Konzerte mindestes 100 Besucher hatten, was für eine kleine Gemeinde ja beachtlich ist, stößt Gund natürlich auch auf Vorbehalte. Regionaler besetzt wollen es die einen, generell klassischer die anderen. Nur noch drei Termine bekommt Gund wohl erst einmal für 2020 genehmigt. Dabei wäre es schade, wenn dieser herausragende Spielort nicht auch öfter von den besten Jazzern bespielt würde.

Sarah Jane Morris, Tony Rémy & Tim Cransfield; Sa., 27. Juli, 20.30 Uhr, Konzerthaus Blaibach