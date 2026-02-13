Zum Hauptinhalt springen

TheaterWie schön das flirrt

Lesezeit: 3 Min.

Meike Droste und Fritzi Haberlandt trotzen allen Zyklusschwankungen in Miranda Julys „Auf allen vieren“.
Meike Droste und Fritzi Haberlandt trotzen allen Zyklusschwankungen in Miranda Julys „Auf allen vieren“. (Foto: Mayra Wallraff)

Miranda Julys Roman „Auf allen vieren“ ist in den Berliner Sophiensälen zu sehen, mit Fritzi Haberlandt und Meike Droste. Eine Umarmung der Wechseljahre und des Lebens jenseits der 40.

Von Peter Laudenbach

Das ist natürlich schon mal eine coole Geste der künstlerischen Autonomie: Zwei gefeierte Schauspielerinnen sichern sich zusammen mit zwei befreundeten Regisseurinnen vor allen anderen Theatern die Aufführungsrechte am jüngsten Roman der feministischen Pop-Ikone Miranda July, „Auf allen vieren“. Jetzt zeigen die beiden Theaterstars Meike Droste und Fritzi Haberlandt und die Regisseurinnen Sabine Auf der Heyde und Holle Münster ihre Kollektivproduktion in den Berliner Sophiensälen, also in der Freien Szene. Freundlicher und lässiger könnten die Künstlerinnen nicht zeigen, was Souveränität und Unabhängigkeit bedeuten.

