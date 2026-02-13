Das ist natürlich schon mal eine coole Geste der künstlerischen Autonomie: Zwei gefeierte Schauspielerinnen sichern sich zusammen mit zwei befreundeten Regisseurinnen vor allen anderen Theatern die Aufführungsrechte am jüngsten Roman der feministischen Pop-Ikone Miranda July, „Auf allen vieren“. Jetzt zeigen die beiden Theaterstars Meike Droste und Fritzi Haberlandt und die Regisseurinnen Sabine Auf der Heyde und Holle Münster ihre Kollektivproduktion in den Berliner Sophiensälen, also in der Freien Szene. Freundlicher und lässiger könnten die Künstlerinnen nicht zeigen, was Souveränität und Unabhängigkeit bedeuten.