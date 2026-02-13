Das ist natürlich schon mal eine coole Geste der künstlerischen Autonomie: Zwei gefeierte Schauspielerinnen sichern sich zusammen mit zwei befreundeten Regisseurinnen vor allen anderen Theatern die Aufführungsrechte am jüngsten Roman der feministischen Pop-Ikone Miranda July, „Auf allen vieren“. Jetzt zeigen die beiden Theaterstars Meike Droste und Fritzi Haberlandt und die Regisseurinnen Sabine Auf der Heyde und Holle Münster ihre Kollektivproduktion in den Berliner Sophiensälen, also in der Freien Szene. Freundlicher und lässiger könnten die Künstlerinnen nicht zeigen, was Souveränität und Unabhängigkeit bedeuten.
TheaterWie schön das flirrt
Lesezeit: 3 Min.
Miranda Julys Roman „Auf allen vieren“ ist in den Berliner Sophiensälen zu sehen, mit Fritzi Haberlandt und Meike Droste. Eine Umarmung der Wechseljahre und des Lebens jenseits der 40.
Von Peter Laudenbach
SZ Magazin
Gesundheit:„Eigentlich müsste man eine Party machen, wenn man in die Wechseljahre kommt“
Die Menopause nutzen lernen – das verspricht Neurowissenschaftlerin Lisa Mosconi. Ein Gespräch über die lang verteufelte Hormontherapie, Sex im Alter und den gesellschaftlichen Wert älterer Frauen.
Lesen Sie mehr zum Thema