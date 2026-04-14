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KinderliteraturWichtigster Kinderbuchpreis der Welt für Jon Klassen

Lesezeit: 2 Min.

Jon Klassen wurde 1981 in Winnipeg geboren.
Jon Klassen wurde 1981 in Winnipeg geboren. Carson Ellis/dpa

Der kanadische Autor und Illustrator bekommt den Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis. Berühmt machte ihn eine schräge Trilogie über einen Bären und einen verlorenen Hut.

Von Christine Knödler

Dauerregen in Bologna, so wenig Frühling war selten auf der Internationalen Kinderbuchmesse, im „Illustrators Café“ läuft der Countdown: Noch 02:54 Minuten, dann wird der diesjährige Preisträger des Astrid Lindgren Memorial Award, kurz ALMA, bekanntgegeben. 263 Autoren, Illustratoren und Institutionen der Leseförderung aus 74 Ländern sind für den berühmtesten und höchstdotierten Preis nominiert, den die Kinder- und Jugendliteratur zu vergeben hat und der darum auch als deren Nobelpreis gehandelt wird. Der Gewinner 2026 ist Jon Klassen, kanadischer Illustrator und Autor unter anderem der genialen „Hut-Triologie“. Es ist eine sehr gute Wahl.

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