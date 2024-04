Die weltweit wichtigste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur wird an eine australische Stiftung verliehen, die das Lesen in indigenen Gemeinschaften fördert.

Von Kathleen Hildebrand

Der Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis geht in diesem Jahr an die australische Organisation "Indigenous Literacy Foundation". Seit 2011 arbeitet die Stiftung zur Leseförderung in den indigenen Gemeinschaften des Landes daran, Kindern auch in abgelegenen Siedlungen Zugang zu guter Literatur für junge Leser zu ermöglichen.