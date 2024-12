Von Moritz Baumstieger

Der Diktator in Unterhosen, den Blick durch das Küchenfenster gerichtet, unsicher, verletzlich – vielleicht auch einfach noch ein bisschen verpennt. Ob die Maschine für Filterkaffee im Hintergrund schon gelaufen ist, weiß man nicht, überhaupt laden die Fotos, die von Baschar al-Assad nun im Netz auftauchen, zu Spekulationen ein. Orientierte sich der spätere Diktator Syriens in jungen Jahren eher an George Michael, Faith? Oder ist da ein stärkerer Stich Freddie Mercury herauszulesen, Don’t stop me now? Oder trug er einfach die Mode seiner Zeit, Sportswear von Champion, knappe Shorts von Adidas?