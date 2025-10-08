Die indische Bestsellerautorin Arundhati Roy hat eine Autobiografie geschrieben, die sich wie ein Roman liest. Die Hauptrolle spielt ein schlaues Scheusal, das man achten, fürchten und lieben lernt – ihre Mutter.

Es dauert Ewigkeiten, bis Arundhati Roy ein neues Buch geschrieben hat. Ihr erster Roman, „Der Gott der kleinen Dinge“, ist von 1997, der zweite, „Das Ministerium des äußersten Glücks“ von 2017. Dazwischen und danach erschienen immer wieder Textsammlungen und Aufsätze von ihr, weil die indische Schriftstellerin so viele Fans hat, dass ihre Verlage gerne mehr veröffentlichen würden. Es ist also eine literarische Sensation, dass sie nun ein neues Buch geschrieben hat. Nur: Was ist es für ein Buch?