Wenn eine Show schon "Elektro" heißt, wie jetzt im Gop-Varieté-Theater, ist klar, dass eins nicht fehlen darf: die Band Kraftwerk, die deutschen Pioniere des Elektropops. Zu deren Song "Das Modell" zeigt die Finnin Annika Hakala denn auch eine alte, eher selten zu sehende Zirkusdisziplin: hoch schwingt sie ihre beiden Peitschen, lässt sie exakt im Rhythmus des Songs knallen. DJ Stachy, der während der gesamten Show auf der Bühne hinter den Turntables steht, bevorzugt indes die optische Hommage, trägt die obligatorische "Autobahn" als Aufdruck auf dem T-Shirt. Bekannt wurde der Musiker als Mitglied der Hamburger Hip-Hop-Formation Fishmob, jetzt überwacht er bei der Premiere der als "artistisches Konzert" benannten Show "Elektro" in der Regie von Knut Gminder den Beat, der zum Teil auch durch die fünf Künstler - zwei Männer, drei Frauen - selbst verursacht wird. Etwa über Videoaufzeichnung durch das Tippen auf Felder, die auf dem Boden der Bühne abgebildet sind. Denn die Artisten sind in dieser virtuosen Show zugleich auch Musiker, die Bewegung in Klänge verwandeln.

All jene, die nicht zu den Fans der synthetischen Musik gehören, können sich an die warme, energiegeladene Stimme der Berlinerin Julie Wolff halten. Sie singt zum einen selbst geschriebene Stücke wie "Time is running", bei dem sie per Computer-Tracking die zugehörigen Sounds auslöst. Sie covert aber auch Musik-Titel wie "Rhythm Divine" von Yello oder "Wechselt die Beleuchtung" von Laing. Das Medley aus dem Party-Ohrwurm "Drei Tage wach" von Tobias Lützenkirchen geht bei ihr in "Sieben Tage lang" von Bots über, bis am Ende "How much is the fish" von Scooter durch die Boxen wummert. Parallel untermalen die Videowalls auf der Bühne sowie links und rechts davon die Stimmung mit grünen und gelben Elektro-Blitzen, passenden Farben oder elektronischen Bildern der Artisten, deren Umrisse auf die Leinwand projiziert werden. Beats und Darbietung sind hier perfekt aufeinander abgestimmt. So lässt Artist Phil Os nicht nur seine Diabolos durch die Luft gleiten, sondern haut auch noch mit den dazugehörigen Stöcken auf die Drums. Was er mit seinen Caps und Schlüsseln anstellt, ist eine witzige und gelungene Neuinterpretation der klassischen Gentleman-Jonglage mit Frack und Zylinder. Auch Robin Witt ist multifunktional im Einsatz - als Keyboarder, Sänger, Boden- und Pole-Akrobat. Mit der eingangs erwähnten Annika Hakala zeigt er eine beeindruckende Partnerakrobatik, bei der sie den "Untermann" gibt.

Zu den Höhepunkten des Abends gehören unbedingt die Auftritte von Nadia Lumley. Die zierliche Britin wirbelt erst beim Breakdance, später schleppt sie irre komisch einen riesigen Bass mit sich herum. Wenn sie dann in ihrem Cyr zu "Our Darkness" über die Bühne kreist, findet sie sogar die Kraft, die Lyrics der Komponistin Anne Clark zu zitieren: "Es muss Leidenschaft geben! Eine Leidenschaft für das Leben, für das Überleben. Und das bedeutet Ungebundenheit!". Bei so viel synthetischer Leidenschaft ist die Frage von Original, Kopie oder elektronischem Abklatsch irgendwann nur noch marginal interessant. Viel Applaus für die dynamischen Darsteller. Die Party wird noch weitergehen, länger als sieben Tage. Im Gop-Theater bis 8. März.