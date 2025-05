Von Jörg Häntzschel

Basel, Paris, Miami, Hongkong: Die Standorte der Art Basel, der wichtigsten Kunstmesse der Welt, erinnern an die Städtelisten, mit denen Luxusboutiquen in der Frühzeit der Globalisierung gerne protzten – bevor auf den Tüten irgendwann der Platz ausging. Nun, nur drei Jahre nach der ersten Ausgabe in Paris, expandiert die traditionsreiche Schweizer Messe erneut. Im kommenden Februar wird in Doha erstmals die Art Basel Qatar stattfinden.