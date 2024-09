Arnold Schwarzenegger bekommt in Berlin die Ehrendoktorwürde verliehen. Laudator: Robert Habeck. Na, dann kann der Spaß ja beginnen.

Von David Steinitz

Im Leben von Arnold Schwarzenegger jagt derzeit ein Highlight das nächste. Am Montag hat der 77-Jährige in der Grazer Burg eine Büste zu Ehren des Altlandeshauptmanns Josef Krainer enthüllt, mit dem er noch persönlich („da Joschi“) bekannt war. Im Anschluss gab es Frittatensuppe. Die Büste soll künftig im Burggarten in der Nähe einer Eiche platziert werden, die zu Ehren von Schwarzenegger gepflanzt wurde. Schön.